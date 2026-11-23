Невидимая угроза: учёные нашли способ выявлять людей с высоким риском внезапной остановки сердца

Сердце может остановиться внезапно, даже если человек не подозревает о серьёзной опасности. Ежегодно в США происходит более 350 тысяч случаев внезапной остановки сердца, причём большинство пострадавших не успевают попасть в больницу. Одна из главных проблем заключается в том, что врачи далеко не всегда могут заранее определить, кому угрожает такая смерть. Теперь учёные обнаружили на обычной электрокардиограмме скрытый сигнал, который может помочь выявлять людей из группы риска.

Открытие сделали исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и их коллеги, применив искусственный интеллект для анализа сотен тысяч записей сердечной активности. Результаты работы, опубликованной в журнале Nature, показали, что привычная кардиограмма содержит гораздо больше информации, чем считалось раньше.

Внезапная сердечная смерть ежегодно уносит в США до 300 тысяч жизней. По некоторым оценкам, на неё приходится до 15% всех смертей в мире. Часто причиной становятся опасные нарушения сердечного ритма, при которых сердце перестаёт эффективно перекачивать кровь.

При этом существует устройство, способное предотвратить часть таких трагедий, — имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор. Его устанавливают пациентам с высоким риском опасных аритмий. При возникновении угрожающего нарушения ритма прибор распознаёт его и подаёт электрический импульс, который может восстановить нормальную работу сердца.

Однако определить, кому действительно необходим такой прибор, непросто. Один из основных показателей, используемых врачами, — фракция выброса левого желудочка. Она отражает, какую долю находящейся в желудочке крови сердце выталкивает при каждом сокращении, и обычно измеряется с помощью ультразвукового исследования.

Проблема в том, что этот показатель далеко не всегда позволяет предсказать внезапную сердечную смерть. Некоторые пациенты с неблагоприятными результатами никогда не сталкиваются с опасными аритмиями. В то же время многие люди, которым действительно грозит внезапная смерть, остаются вне группы высокого риска.

Исследователи решили проверить, нельзя ли обнаружить дополнительные признаки опасности с помощью обычной электрокардиограммы. Это относительно дешёвое и доступное обследование, при котором электрическую активность сердца записывают через электроды, прикреплённые к коже.

Для обучения искусственного интеллекта учёные использовали более 440 тысяч записей электрокардиограмм из Швеции. Затем работу системы проверили на данных почти 140 тысяч пациентов из США, а также на небольшой группе пациентов из Тайваня.

Алгоритм научился распознавать особенности электрической активности сердца, связанные с повышенной вероятностью внезапной сердечной смерти. Причём некоторые из этих особенностей ранее не были известны врачам.

В шведской выборке искусственный интеллект выделил группу высокого риска, в которую вошли 2,2% обследованных. В течение следующего года 7% людей из этой группы умерли от внезапной сердечной смерти.

Для сравнения, традиционный метод, основанный на фракции выброса левого желудочка, отнёс к группе высокого риска 1,9% пациентов. Среди них внезапная сердечная смерть в течение года произошла в 4,6% случаев.

Но самое интересное обнаружилось при сравнении результатов двух методов. Группы высокого риска почти не совпадали. Традиционный показатель не позволил выявить 86,1% пациентов, которых искусственный интеллект отнёс к группе высокого риска.

Иными словами, новый подход обнаруживал потенциально уязвимых людей, которые могли остаться без необходимого внимания при использовании привычных критериев.

Исследователи также изучили, что происходило с пациентами из выявленной искусственным интеллектом группы риска, которым уже были установлены дефибрилляторы. Оказалось, что частота внезапной сердечной смерти среди них была на 54,4% ниже статистически ожидаемой.

Это позволяет предположить, что такие устройства могут спасать жизни и в группе пациентов, которую раньше не удавалось надёжно выделить. Однако учёные подчёркивают важную оговорку: исследование было наблюдательным. Поэтому пока нельзя утверждать, что именно дефибрилляторы обеспечили снижение смертности. Для подтверждения их эффективности у таких пациентов необходимы дополнительные исследования.

Но на этом открытия не закончились. Учёные использовали вторую модель искусственного интеллекта, чтобы понять, какие именно особенности кардиограммы связаны с повышенным риском.

В результате удалось обнаружить ранее не описанный признак: необычно сглаженный нисходящий участок одной из волн электрокардиограммы. Оказалось, что эта особенность сама по себе связана с вероятностью внезапной сердечной смерти.

Исследователи предполагают, что такой сигнал может быть связан с фиброзом сердечной мышцы — образованием рубцовой ткани. Подобные изменения способны нарушать распространение электрических импульсов по сердцу, создавая условия для опасных нарушений ритма. Впрочем, точная причина обнаруженной особенности пока не установлена.

Особенно примечательно, что электрокардиограммы используются в медицине уже более ста лет. За это время врачи подробно изучили множество изменений сердечного ритма, однако некоторые закономерности, по-видимому, оставались незамеченными.

Как отметил биомедицинский инженер Чансинь Лай из Университета Джонса Хопкинса, не участвовавший в исследовании, эта работа показывает, что искусственный интеллект способен не только строить прогнозы, но и помогать совершать научные открытия.

Практическая ценность нового метода заключается ещё и в том, что для него не требуется сложное или дорогостоящее обследование. Достаточно стандартной электрокардиограммы, данные которой проанализирует специальная программа.

Пока результаты не означают, что по одной кардиограмме можно достоверно предсказать внезапную смерть конкретного человека или автоматически определить необходимость установки дефибриллятора. Однако исследование открывает возможность выявлять ранее незамеченную группу пациентов с повышенным риском и в будущем точнее выбирать тех, кому профилактическое лечение действительно может спасти жизнь.