ISW — поступило сообщение, что ВСУ заняли населенный пункт в Курской области

Американский Институт изучения войны (ISW) опубликовал новый отчет, посвященный ходу военных действий между Украиной и Россией и влиянию конфликта на европейскую и глобальную безопасность.

В нем приводится информация, что, согласно источникам, оперативное командование российских войск «Север» 18 ноября сообщило о захвате населенного пункта Новый Путь в Курской области, расположенного менее чем в километре от украинской границы, и продолжают удерживать участок российской территории к юго-западу от Глушково, в том же регионе.

В отчете отмечается, что эти данные не удалось подтвердить из других источников, но как российские, так и украинские войска периодически проводят на данном участке рейды на территорию друг друга.