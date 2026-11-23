Ученые обнаружили два возраста, когда иммунная система человека начинает стареть быстрее

Мы привыкли считать, что старение происходит постепенно: с каждым годом организм понемногу теряет свои прежние возможности. Однако новое исследование показало, что по крайней мере иммунная система человека меняется совсем не равномерно. Ученые обнаружили два периода, когда признаки ее старения проявляются особенно интенсивно: примерно в 40 лет и после 60.

К такому выводу пришли исследователи из Сингапура, проанализировавшие 3,8 миллиона иммунных клеток, полученных от 1828 здоровых людей в возрасте от 19 до 97 лет. Участники принадлежали к разным этническим группам, что позволило изучить возрастные изменения на достаточно разнообразной выборке.

Вместо того чтобы просто подсчитывать количество иммунных клеток, ученые исследовали активность генов внутри каждой из них. Такой подход позволяет увидеть, как с возрастом меняется работа клеток и какие биологические процессы начинают давать сбои.

Выяснилось, что наиболее заметные изменения происходят не равномерно на протяжении жизни, а концентрируются вокруг двух возрастных рубежей. Оба периода сопровождаются усилением признаков воспаления и ухудшением процессов, отвечающих за поддержание нормального состояния РНК и белков внутри клеток.

Последнее открытие исследователи считают особенно важным. Белки необходимы практически для всех клеточных функций, поэтому нарушения их производства и обработки могут иметь серьезные последствия. Например, снижение синтеза белков способно ослаблять реакцию клетки на стресс, ограничивать ее способность к росту и способствовать накоплению неправильно свернутых белков, связанных с различными заболеваниями.

Особую роль в обнаруженных изменениях играют Т-лимфоциты — клетки иммунной системы, которые участвуют в борьбе с инфекциями и регулируют иммунный ответ.

«Мы привыкли думать о старении как о постепенном процессе, но наши результаты показывают, что иммунная система не просто ослабевает с постоянной скоростью. Вместо этого мы наблюдаем отдельные периоды быстрых изменений, особенно около 40 лет и после 60», — объясняет один из руководителей исследования Жак Бемуарас из Медицинской школы Дьюка — Национального университета Сингапура.

По мнению ученых, возрастные изменения Т-лимфоцитов могут помочь объяснить, почему пожилые люди становятся более восприимчивыми к инфекциям и воспалительным заболеваниям. Однако причины, по которым эти клетки меняются столь неравномерно, еще предстоит выяснить.

Еще одна интересная находка касается различий между мужчинами и женщинами. Хотя общие закономерности старения их иммунных систем во многом совпадали, время и выраженность отдельных изменений различались.

У женщин оба пика возрастных изменений оказались несколько более выраженными. При этом некоторые Т-лимфоциты, участвующие в борьбе с опухолями, сохраняли повышенную активность на протяжении длительного времени. Зато в более позднем возрасте признаки старения становились заметны в В-лимфоцитах, естественных киллерах — клетках, уничтожающих зараженные и измененные клетки, — и Т-хелперах, которые координируют иммунные реакции.

У мужчин изменения в работе Т-хелперов, связанные со старением, проявлялись уже в более молодом возрасте.

Исследователи обращают внимание на любопытное противоречие: женщины в среднем живут дольше мужчин, но при этом чаще сталкиваются с некоторыми возрастными заболеваниями. Различия в старении иммунной системы потенциально могут помочь объяснить эту особенность, а также то, почему определенные аутоиммунные заболевания чаще встречаются у женщин.

Чтобы лучше оценить выявленные различия, ученые создали модели биологических часов, определяющие возраст человека по активности генов в иммунных клетках. Оказалось, что отдельные модели для мужчин и женщин работают точнее, чем единая для обоих полов.

Причем мужская модель больше опиралась на изменения генов, происходящие в ранние периоды взрослой жизни, а женская — на изменения, характерные для более позднего возраста. Это стало дополнительным свидетельством того, что иммунные системы мужчин и женщин стареют несколько по-разному.

Интересно, что похожие результаты уже появлялись в научной литературе. В 2024 году другое исследование показало, что молекулярные изменения, связанные со старением организма, происходят двумя выраженными скачками — в среднем около 44 и 60 лет.

Однако впоследствии эту работу раскритиковали за статистические методы. Высказывалось предположение, что использованный способ анализа способен создавать искусственные пики, особенно если в исследовании участвует неодинаковое количество людей разных возрастов.

Новая работа частично использует похожий подход, поэтому вопрос о реальности обнаруженных скачков остается открытым. Тем не менее исследователи провели дополнительные проверки: меняли статистические параметры, корректировали особенности данных и выравнивали количество участников в разных возрастных группах. Два пика при этом сохранялись. А когда возрастные значения случайным образом перемешивали, закономерность исчезала.

Это усиливает аргументы в пользу того, что обнаруженные изменения отражают реальные биологические процессы, хотя окончательно подтвердить существование двух резких периодов иммунного старения еще предстоит.

Если результаты подтвердятся, они могут иметь практическое значение. Понимание того, в каком возрасте иммунная система меняется особенно интенсивно и как эти процессы различаются у мужчин и женщин, поможет ученым определить наиболее подходящие периоды для профилактических вмешательств.

В перспективе это может позволить отказаться от одинаковых подходов к возрастным изменениям для всех людей и перейти к более точным стратегиям сохранения здоровья.

Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications.