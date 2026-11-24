«Чтобы не рожали иностранцев»: в ГД предлагают запретить беременным выезжать за границу

В комитете Госдумы по защите семьи и материнства готовят законопроект, согласно которому беременные женщины больше не смогут выезжать за границу. Депутаты указывают, что всё больше недобросовестных россиянок специально рожают в других странах, чтобы ребёнок получил иностранное гражданство.

Замглавы комитета Сергей Кулябин назвал такие поступки «своего рода воровством у Родины».

«Я не сказал бы, что мы хотим ограничить чьи-то права. Не рожаешь – пожалуйста, выезжай, если приспичило. Но если рожаешь, то рожай здесь, чтобы это был наш, российский гражданин со всеми обязанностями, – сказал он. – Этот закон принять надо именно ради справедливости, чтобы не было такого, что тут вскармливаешься за счёт государства, живёшь его на его земле, а как рожать, так иностранца рожаешь. Это как в «Простоквашино», если помните, про телёнка спор был. Если корова государственная, то и телёнок наш, государственный, а не иностранный, – вот так справедливо».

Парламентарии также предлагают не позволять уже родившим женщинам покидать страну с ребёнком – в особенности при условии, что за границей их уже дожидается муж.

«В таких случаях, я считаю, всё очевидно. Уедут, станут невозвращенцами – дураков нет возвращаться. Я имею в виду, что кто возвращаются, те правильно делают, конечно, но это единицы. А остальные – уезжают, получается, всей семьёй, имеют очевидное намерение сбежать, а государство глазами хлопает. Эту лазейку нужно прикрыть», – добавил Кулябин.

—