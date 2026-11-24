Популярный заменитель сахара повышает риск инсульта: новые исследования вызывают тревогу

Популярный сахарозаменитель эритритол, который добавляют в диетические сладости, протеиновые батончики и другие низкокалорийные продукты, вновь оказался под подозрением учёных. Новое исследование показало, что повышенное содержание этого вещества в крови может быть связано с риском инсульта. Причём исследователи обнаружили не просто статистическую связь, но и возможные биологические механизмы, объясняющие её.

Эритритол почти такой же сладкий, как обычный сахар, но практически не содержит калорий и не вызывает резкого повышения инсулина. Именно поэтому он стал популярной альтернативой сахару, особенно среди людей, следящих за весом и уровнем глюкозы в крови.

При этом эритритол нельзя назвать полностью искусственным веществом. Он встречается в природе, например в грушах и винограде, а человеческий организм самостоятельно вырабатывает его в небольших количествах из глюкозы. Однако естественное происхождение ещё не гарантирует безопасности при употреблении больших доз.

Эритритол широко используется в пищевой промышленности с 1990-х годов, но его долгосрочное влияние на здоровье до сих пор изучено недостаточно. И результаты последних исследований заставляют внимательнее присмотреться к этому подсластителю.

В 2023 году американские учёные проанализировали данные более 2000 взрослых людей и обнаружили, что у участников с высоким содержанием эритритола в крови вероятность серьёзных сердечно-сосудистых осложнений, включая инфаркт и инсульт, в течение трёх лет была почти вдвое выше.

Позднее исследователи решили выяснить, что происходит в организме после употребления эритритола. В небольшом эксперименте восемь здоровых добровольцев приняли по 30 граммов подсластителя. Концентрация вещества в их крови выросла примерно в тысячу раз и оставалась повышенной более двух суток.

В 2024 году другой эксперимент с участием 20 здоровых добровольцев показал ещё один тревожный эффект. После употребления эритритола резко увеличивалась активность тромбоцитов — клеток крови, участвующих в образовании тромбов. У участников, получавших обычную глюкозу, такого эффекта не наблюдалось.

Это важно, поскольку образование тромбов — одна из основных причин ишемического инсульта. Он возникает, когда сгусток крови перекрывает сосуд, снабжающий мозг кислородом.

Однако возможное воздействие эритритола на кровеносную систему этим не ограничивается.

В 2025 году исследователи из Колорадского университета в Боулдере изучили, как подсластитель влияет на клетки, образующие гематоэнцефалический барьер. Это особая защитная система, которая отделяет кровь от тканей мозга и регулирует проникновение различных веществ.

Лабораторные эксперименты показали, что эритритол способен повреждать клетки этого барьера. Кроме того, исследователи обнаружили признаки нарушения механизмов, отвечающих за расширение сосудов и разрушение тромбов.

Если сосуды сильнее сужаются, а организм хуже справляется с растворением кровяных сгустков, вероятность инсульта может увеличиваться. Правда, эти результаты были получены в лабораторных условиях, поэтому пока нельзя утверждать, что аналогичные изменения обязательно происходят у людей, употребляющих подсластитель.

Теперь появились дополнительные данные, указывающие на возможную связь эритритола с инсультом.

В 2026 году китайские исследователи применили метод генетического анализа, позволяющий изучать возможные причинно-следственные связи между различными показателями здоровья и заболеваниями.

Учёные обнаружили, что у людей с генетической предрасположенностью к повышенному содержанию эритритола в крови шансы перенести ишемический инсульт были примерно на 25% выше.

Дополнительный компьютерный анализ указал на несколько возможных механизмов такого воздействия: воспаление, повреждение клеток в результате окислительного стресса, недостаток кислорода и нарушение работы сосудов. Исследователи также выделили три гена — MMP9, TLR4 и HIF1A, — которые могут играть важную роль в этой взаимосвязи.

Результаты согласуются с другим генетическим исследованием, опубликованным в 2025 году. Тогда учёные проанализировали данные 8167 европейцев и обнаружили, что генетически обусловленное повышение уровня эритритола связано с увеличением шансов ишемического инсульта примерно на 16%, а ишемической болезни сердца — почти на 8%.

Впрочем, авторы подчёркивают важное ограничение: повышенная концентрация эритритола в крови ещё не означает, что человек употребляет слишком много подсластителя. Его уровень зависит не только от питания, но и от собственного производства вещества организмом, обмена веществ и работы почек.

Поэтому даже генетические исследования не доказывают, что употребление эритритола непосредственно вызывает инсульт. Они лишь усиливают подозрения, возникшие после предыдущих наблюдений и лабораторных экспериментов.

Чтобы проверить возможную опасность более надёжным способом, учёные из Калифорнийского университета в Дэвисе уже проводят клиническое исследование. Его участники будут в течение двух недель употреблять напитки с эритритолом, а затем в течение такого же периода — с аспартамом, или наоборот.

Исследователи проверят, влияет ли употребление эритритола на активность тромбоцитов, их способность прикрепляться к поверхностям и показатели воспаления сосудов.

Пока окончательного ответа нет. Но накопленные данные показывают, что сахарозаменитель, который долгое время воспринимался преимущественно как удобный способ сократить калорийность рациона, может обладать дополнительными эффектами, требующими внимательного изучения. Именно поэтому учёные рекомендуют осторожнее относиться к его употреблению, особенно пока последствия длительного использования остаются неясными.