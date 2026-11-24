ВСУ — ночью перехвачены 73 БПЛА. МО РФ — сбиты 699 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 24 ноября 2026 года российские военные выпустили по Украине 96 ударных БПЛА (из них – 64 реактивные). Украинские ПВО заявляют о перехвате 73 беспилотников (в том числе 45 реактивных), запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 13 локациях и падения обломков в 2 локациях. Причинен ущерб. Есть погибшие и раненые в Запорожье и Житомирской области. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 24 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 699 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Московским регионом, Брянской, Белгородской, Калужской, Орловской, Смоленской областями, Крымом и над акваторией Черного моря. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки с применением ракет и БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.