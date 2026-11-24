В Южной Корее из-за приближения российских самолетов была объявлена воздушная тревога

Жители южнокорейского острова Уллындо в Японском море получили указание спуститься в убежище в связи с приближением к нему российских военных самолетов. В воздух были подняты перехватчики.

Экстренное оповещение для 8700 жителей острова было выпущено МВД в 7:52 по местному времени. Их призвали укрыться в безопасном месте. В англоязычной части сообщения значилось: «Эвакуация, воздушная тревога». Телевизионные трансляции были прерваны для передачи предупреждения.

Российские самолеты проникли в зону опознавания ПВО и приблизились к границе, но не пересекли ее, сообщил Объединенный комитет начальников штабов ВС Республики Корея. В заявлении не сообщается, сколько самолетов и каких типов принимали в этом участие.