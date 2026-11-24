Создан новый аэрогель-адсорбент для очистки сточных вод от токсичных красителей

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) совместно с коллегами из Цицикарского университета (Китай) предложили очищать сточные воды от красителей при помощи нового аэрогель-адсорбента, который обладает хорошей плавучестью и упругостью, что позволяет вынимать его из жидкости без центрифуг и другого сложного оборудования. Он выдерживает более пяти повторных использований, а также показывает адсорбционную способность в 3-9 раз выше аналогов и может быть применен для промышленной водоочистки на текстильных, целлюлозно-бумажных и полиграфических предприятиях, при ликвидации последствий разливов токсичных органических веществ.

На текстильной фабрике на производство одной хлопковой футболки может уйти более двух тысяч литров воды. В отработанной воде содержатся примеси красителей, используемых на предприятии, а также моющие средства, соли, применяемые при покраске тканей, и тяжелые металлы, которые помогают закрепить рисунок. Такие вещества не разлагаются естественным образом, что представляет угрозу для окружающей среды и здоровья человека. Традиционные методы очистки воды, как правило, предполагают высокие расходы и вероятность вторичного загрязнения. Кроме того, возникают трудности с извлечением адсорбента из воды.

Ученые СПбГУПТД и Цицикарского университета предложили аэрогель на основе ковалентных органических каркасов — пористых полимеров. Зачастую такие полимеры представляют собой мелкий порошок, который слипается в воде, а его извлечение требует энергозатратного центрифугирования или фильтрации. Наночастицы этого порошка разработчики «вшили» в полимер природного происхождения карбоксиметилхитозан. В результате получился не рассыпающийся пористый аэрогель, который внешне напоминает губку и может быть легко извлечен из воды без сложного оборудования.

Аэрогель имеет трехмерную сетчатую структуру. Его поры, которые в 40 тысяч раз меньше толщины человеческого волоса, размером в 2,4 нм, поглощают молекулы красителей, размеры которых составляют от 0,8 до 1,4 нм. Предложенный материал также сохраняет эффективность в широком диапазоне кислотности, то есть может захватывать краситель даже в агрессивных средах, и хорошо работает в соленой воде, — объяснила один из авторов разработки, заведующий кафедрой химических технологий им. проф. А. А. Хархарова СПбГУПТД профессор Елена Сашина.

В отличие от аналогов, новый аэрогель адсорбирует красители — малахитовый зеленый, кристаллический фиолетовый и метиленовый синий — примерно в 9, 8 и 3 раза лучше соответственно.

По словам ученых, впитанные красители можно вывести из аэрогеля при помощи раствора этанола с солью, чтобы использовать материал повторно. Тесты показали, что после 5 циклов поглощения и очистки структура пор аэрогеля не разрушается, а эффективность удаления красителей сохраняется на уровне выше 60%. Это позволит создавать системы замкнутого водоснабжения, что откроет путь к неоднократному использованию одной и той же очищенной воды на предприятиях и снижению расходов.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале «Industrial Crops and Products».

Фото: СПбГУПТД

Источник: Минобрнауки России