Трамп — «Я заключил сделку, убедил совет директоров Nvidia вернуть Хуанга»

Президент США Дональд Трамп рассказал в интервью телеканалу CNBS, что напрямую связался с советом директоров Nvidia, чтобы убедить его вернуть на пост генерального директора основателя компании Дженсена Хуанга.

«Я убедил их, мы заключили сделку. Совет попросил гарантий по вопросу об угрозе национальной безопасности, и мы дали им гарантию, что такой угрозы нет – по крайней мере, из того, что мы знаем, а знаем мы много», – отметил Трамп.

Он также сообщил, что после того, как Хуанг вернулся в компанию, они провели разговор. «Я позвонил ему и сказал, что прошу его только об одном: тяжело работать. «О другом я не говорил, потому что он и сам все понимает. Но я сказал: работай тяжело, потому что никто даже не осознает твоих достижений. И он не сделал ничего плохого».

Трамп заявил, что за две недели компании был нанесен значительный ущерб. Отвечая на вопрос, сыграло ли роль в его вмешательстве падение фондового рынка, президент сказал: «Полагаю, что да, но тут важнее долгосрочный эффект. У него в голове есть то, что есть только у него».