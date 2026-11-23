Уральский генеалог осужден на два года за копирование документов в архиве

Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил 69-летнего историка и генеалога Юрия Коновалова к двум годам ограничения свободы, признав его виновным в причинении имущественного ущерба Государственному архиву Свердловской области в особо крупном размере. Как пишет «Медиазона», суд также удовлетворил гражданский иск архива о взыскании с ученого 63,5 миллионов рублей (более 2,5 миллионов шекелей).

По версии обвинения, с 2016 по 2025 год Коновалов посещал читальный зал архива, где ему предоставляли электронные копии метрических книг XIX века. Следствие утверждало, что исследователь незаконно копировал документы на собственный компьютер, не оплачивая эту услугу. Впоследствии значительный массив архивных материалов оказался в открытом доступе в интернете. Сумму ущерба рассчитали исходя из стоимости платного предоставления копий документов по тарифам архива.

Коновалов вину не признал. Он утверждал, что использовал ноутбук в архиве исключительно для набора текстов и не приносил с собой устройство для копирования компакт-дисков. При исследовании ноутбука копий метрических книг обнаружено не было, однако они нашлись на домашнем компьютере ученого. По данным «Медиазоны», из более чем тысячи файлов, опубликованных в интернете, с документами на компьютере Коновалова совпадали лишь несколько десятков.

Дело возникло после того, как в 2023 году в интернете появились цифровые копии исторических документов из архива Свердловской области. Первоначально расследование велось по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации, однако впоследствии дело было возбуждено по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Защита оспаривала как доказательства незаконного копирования документов, так и расчет ущерба, основанный на предполагаемой упущенной выгоде архива.