Таджикистан объявил о выходе из Международного уголовного суда

Таджикистан официально уведомил ООН о решении выйти из Римского статута – международного договора, на основании которого действует Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Уведомление было получено генеральным секретарем ООН 20 ноября 2026 года.

Как следует из официального документа ООН, решение вступит в силу через год, 20 ноября 2027 года. До этого времени Таджикистан останется участником Римского статута.

Таджикистан подписал Римский статут в 1998 году и ратифицировал его в 2000 году. Подготовка к выходу из договора началась несколько месяцев назад. Как сообщало таджикское издание «Азия-Плюс», 1 октября нижняя палата парламента страны одобрила соответствующее решение без обсуждения. Власти Таджикистана объясняли этот шаг политизацией деятельности суда.

Решение Душанбе принято на фоне дипломатической кампании администрации президента США Дональда Трампа, направленной против МУС. Как пишет Reuters, Таджикистан стал четвертой страной, начавшей процедуру выхода из Римского статута после того, как Вашингтон объявил о намерении добиваться ослабления Международного уголовного суда. При этом прямых подтверждений того, что Душанбе принял решение под давлением США, нет.

У Таджикистана также возникли разногласия с МУС из-за визитов президента РФ Владимира Путина, на арест которого суд выдал ордер в марте 2023 года. Будучи участником Римского статута, Таджикистан должен был сотрудничать с судом, однако российский президент не был задержан во время посещения страны. В Душанбе ссылались на двусторонние соглашения с Москвой, предусматривающие иммунитет высокопоставленных должностных лиц.

Евросоюз выразил сожаление в связи с решением Таджикистана. В Брюсселе подчеркнули, что Международный уголовный суд не представляет угрозы суверенитету государств, и призвали Душанбе сохранять приверженность международному праву.