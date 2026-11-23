При артрозе колена могут помочь упражнения для другой части тела — результаты исследования

При артрозе коленного сустава врачи обычно рекомендуют упражнения для укрепления мышц ног. Однако новое исследование показало, что значительно улучшить результаты такой реабилитации можно, если дополнительно тренировать совсем другую часть тела — мышцы живота и корпуса.

К такому выводу пришли учёные из Индии, проведшие клиническое исследование с участием 100 человек в возрасте от 40 до 80 лет. Все добровольцы страдали артрозом коленного сустава лёгкой или средней степени тяжести.

При этом заболевании постепенно разрушается хрящевая ткань, покрывающая суставные поверхности костей. В результате возникают боль, скованность и отёки, которые затрудняют ходьбу и другие повседневные движения. В тяжёлых случаях колени могут болеть даже в состоянии покоя.

Исследователи решили проверить, можно ли улучшить состояние пациентов, если к обычным упражнениям для ног добавить тренировку мышц корпуса.

Участников случайным образом разделили на две группы. Первая занималась по стандартной программе реабилитации, включавшей упражнения для укрепления четырёхглавой мышцы бедра, подъёмы прямых ног и движения для улучшения подвижности коленного сустава. В течение первых четырёх недель пациенты тренировались под наблюдением специалистов трижды в неделю по 45 минут, а следующие восемь недель продолжали занятия самостоятельно дома.

Вторая группа выполняла аналогичные упражнения для ног, но дополнительно тренировала мышцы живота и корпуса. В программу входили планка на предплечьях, ягодичный мостик, напряжение мышц живота и различные упражнения лёжа с движениями рук и ног.

Через 12 недель исследователи оценили результаты. В обеих группах значительно уменьшилась боль в коленях в состоянии покоя. Однако пациенты, которые дополнительно тренировали мышцы корпуса, продемонстрировали более выраженные улучшения физических возможностей.

Они лучше справлялись с функциональными тестами, испытывали меньше боли при движении и сообщали о более заметном повышении качества жизни.

Почему тренировка живота помогает коленям, учёные пока точно не знают. Предполагается, что дело в улучшении контроля над положением тела.

Мышцы корпуса участвуют в поддержании равновесия и устойчивости туловища во время движения. Если они работают эффективнее, человеку может быть проще сохранять правильное положение тела, а нагрузка на нижние конечности может распределяться более благоприятным образом.

Таким образом, укрепление мышц живота потенциально помогает уменьшить нагрузку на больные суставы, хотя сами упражнения не останавливают разрушение хрящевой ткани.

Интересно, что это не первое исследование, указывающее на подобный эффект. Ещё в 2021 году авторы научного обзора обратили внимание на предварительные данные о пользе тренировки мышц корпуса при проблемах с коленями. Однако тогда доказательств было недостаточно, чтобы рекомендовать такие упражнения непосредственно пациентам с артрозом.

С тех пор появились результаты нескольких новых клинических испытаний. Например, в Пакистане исследователи наблюдали за 48 пациентами с артрозом коленного сустава. Через 12 недель участники, сочетавшие обычные упражнения для коленей с тренировкой устойчивости корпуса, продемонстрировали более выраженное уменьшение боли, улучшение подвижности суставов и повышение качества жизни.

В другом исследовании с участием 100 человек учёные сравнили два подхода: добавление к стандартной реабилитации упражнений для корпуса либо тренировок мышц стоп и голеностопных суставов. Первый вариант оказался эффективнее, особенно в отношении уменьшения боли и улучшения физических возможностей.

Все эти исследования пока относительно небольшие, поэтому для окончательных выводов необходимы дополнительные данные. Тем не менее их результаты указывают на важную особенность лечения артроза: для улучшения работы коленного сустава может быть полезно тренировать не только окружающие его мышцы, но и другие части тела.

При этом упражнения для корпуса не заменяют традиционную реабилитацию, а могут служить её полезным дополнением.

Результаты индийского исследования опубликованы в научном журнале Scientific Reports.