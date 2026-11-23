Будущий спикер Конгресса США — «Наш приоритет – прекращение войны с Ираном»

Лидер демократов в Конгрессе США Хаким Джеффрис, который в январе 2027 года станет спикером Палаты представителей, заявил, что приоритетом нового Конгресса будет прекращение войны против Ирана.

«Она безрассудная и дорогостоящая, ее можно было избежать. Она вызвала резкий рост цен на топливо и продовольствие, а введенные Трампом пошлины повысили годовые расходы простых американцев на тысячи долларов в год. Мы принесем значительные перемены, которые требует американский народ», – заявил политик.

После того, как контроль над обеими палатами перейдет к демократам, Трамп превратится в «хромую утку» – президента на завершающем этапе каденции с контролируемым другой партией Конгрессом. Отметим, что и республиканцы по мере приближения конца его каденции начинают дистанцироваться от Трампа.