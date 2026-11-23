Удары по российским судам на Балтике и у берегов Ливии — пять кораблей за две недели

Как сообщил эксперт мониторинговой группы «Института черноморских стратегических исследований» Андрей Клименко, 21 ноября в Балтийском море было атаковано еще одно российское судно – железнодорожный паром AMBAL.

«Утром 21.11.2026 года одновременно с SPARTA II, в Балтийском море русская паромная линия AMBAL (Rail/Vehicles Carrier IMO 8807416) была атакована БПЛА, известными в узких кругах Крыма. Это произошло примерно в 20 морских милях от Усть-Луги, в соответствии с санкциями Украины и США», — написал он в социальной сети Facebook.

11 ноября в Финском заливе был поражен малый ракетный корабль проекта 21631 «Наро-Фоминск». 21 ноября в международных водах Балтики был атакован и выведен из строя транспорт SPARTA II, шедший в Калининград. Экипажу пришлось покинуть судно.

22 ноября в ливийском порту Бенгази затонул ракетный корвет проекта 22380 «Меркурий» Черноморского флота, сопровождавший конвой со специальными грузами в Средиземное море. Одному из судов конвоя, транспорту ASCALON, нанесены повреждения.