Люди, которые в раннем детстве столкнулись с ограничением сахара, оказались биологически моложе в 50 лет

Количество сахара, доступного человеку ещё до рождения и в первые годы жизни, может отражаться на состоянии его организма даже полвека спустя. К такому выводу пришли учёные, изучившие здоровье более 54 тысяч британцев. Оказалось, что люди, чьё раннее развитие пришлось на период строгого ограничения сахара, в возрасте около 50 лет имели признаки более молодого организма. Кроме того, у них реже выявлялись некоторые возрастные заболевания.

Разобраться в этой связи исследователям помог необычный исторический эксперимент. После Второй мировой войны в Великобритании продолжала действовать карточная система, ограничивавшая количество сахара, которое могли купить семьи. В сентябре 1953 года ограничения отменили, после чего потребление сахара резко выросло.

В результате дети, родившиеся с разницей всего в несколько лет, с самого начала жизни оказались в разных условиях питания. Одни развивались в утробе матери и проводили первые месяцы жизни во время сахарных ограничений, другие — уже после их отмены. Это позволило учёным сравнить последствия двух периодов спустя десятилетия.

Исследователи из Китайского университета Гонконга проанализировали данные 54 201 человека, родившегося в Великобритании с октября 1951 по март 1956 года. Особое внимание они уделили первым тысяче дней жизни — периоду от зачатия примерно до двухлетнего возраста. Именно тогда активно формируются органы и системы, отвечающие за обмен веществ и реакцию организма на гормоны.

Чтобы оценить состояние участников спустя полвека, учёные использовали не только их паспортный возраст, но и показатель биологического возраста. Он рассчитывался по специальной методике на основе девяти показателей крови, включая уровень сахара, признаки воспаления и характеристики клеток крови.

В отличие от паспортного возраста, который просто отражает количество прожитых лет, биологический возраст позволяет приблизительно оценить состояние организма по показателям, связанным с риском заболеваний и смерти. Поэтому два человека, родившихся в один день, могут иметь разный биологический возраст.

Результаты показали закономерность: чем дольше первые этапы развития человека совпадали с периодом ограничения сахара, тем моложе впоследствии выглядел его организм по исследованным показателям.

У людей, подвергавшихся ограничениям только до рождения, показатель биологического старения оказался примерно на три месяца ниже, чем у тех, кто не застал карточную систему. Если ограничения продолжались и в течение части первого года жизни, разница увеличивалась примерно до четырёх с половиной месяцев. А среди тех, кто провёл в этих условиях ещё и часть второго года, она достигала приблизительно пяти месяцев.

Связь наблюдалась как у мужчин, так и у женщин, хотя среди женщин была выражена сильнее. Она также сохранялась у людей с различной генетической предрасположенностью к ускоренному биологическому старению.

Но наиболее интересные результаты обнаружились при изучении возрастных заболеваний. У участников, которые подвергались ограничениям сахара ещё до рождения и в первые два года жизни, риск возрастной катаракты оказался на 17% ниже, а хронической болезни почек — на 22% ниже по сравнению с людьми, не подвергавшимися таким ограничениям.

При этом положительная связь обнаружилась далеко не для всех заболеваний. Исследователи не выявили убедительных различий в риске глаукомы, возрастной макулярной дегенерации — заболевания, ухудшающего центральное зрение, — а также остеопороза и деменции.

Почему ограничение сахара в столь раннем возрасте может иметь последствия спустя десятилетия? Учёные предполагают, что условия питания во время внутриутробного развития и младенчества способны надолго влиять на механизмы регулирования сахара в крови, гормональные реакции и формирование органов. Некоторые изменения, возникшие на этом этапе, теоретически могут сохраняться на протяжении всей жизни.

В пользу такой гипотезы говорят обнаруженные различия в показателях крови, в том числе в уровне сахара и количестве лейкоцитов. Однако точный биологический механизм исследователям установить пока не удалось.

Есть и другие важные ограничения. Учёные не знали, сколько сахара на самом деле употреблял каждый участник в детстве. Хотя результаты оставались в целом прежними после учёта цен на продукты и других изменений питания, нельзя полностью исключить влияние остальных особенностей послевоенной жизни.

Чтобы проверить, не объясняется ли обнаруженная закономерность просто временем рождения, исследователи отдельно изучили 6105 человек, появившихся на свет за пределами Великобритании в те же годы. У них аналогичной связи не обнаружилось. Это подкрепляет предположение о роли британской карточной системы, но окончательно не доказывает его.

Кроме того, разница в пять месяцев биологического возраста вовсе не означает, что люди проживут на пять месяцев дольше. Показатели крови оценивались в один период жизни, поэтому установить реальную скорость старения каждого участника исследование не позволяло.

Таким образом, работа не доказывает, что ограничение сахара в младенчестве само по себе защищает от болезней или замедляет старение. Однако она показывает, что условия питания в самом начале жизни могут быть связаны с состоянием здоровья даже спустя полвека. И, возможно, некоторые предпосылки возрастных заболеваний формируются намного раньше, чем принято думать.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Communications.