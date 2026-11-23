Российские удары по Украине — в Дымере погибли десять человек, среди спасенных – ребенок

Число погибших в результате российского удара по поселку Дымер Киевской области возросло до десяти человек. Утром в понедельник, 23 ноября, спасатели извлекли из-под завалов разрушенного жилого дома тело еще одной женщины. Поисково-спасательная операция продолжается.

Российский беспилотник атаковал Дымер в воскресенье, 22 ноября. В результате попадания был разрушен целый подъезд пятиэтажного жилого дома. Обрушились квартиры с первого по пятый этажи, под завалами оказались люди.

В ходе спасательных работ удалось извлечь из-под обломков живого семилетнего мальчика. Кроме того, в ночь на понедельник спасатели обнаружили 79-летнюю женщину. Ее госпитализировали, врачи оказывают ей необходимую помощь, передает Интерфакс-Украина.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара по Дымеру разрушен целый подъезд жилого дома. В тот момент не было сведений о судьбе десяти человек. По мере разбора завалов число подтвержденных жертв продолжало расти.

В тот же день российские беспилотники атаковали город Вишневое в Киевской области. Удар пришелся по супермаркету, в котором находились люди. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, один человек погиб, пятеро получили ранения.

По данным Воздушных сил Украины, в ночь на 22 ноября российские войска применили 186 беспилотников различных типов, в том числе 72 реактивных ударных дрона Shahed. Украинские военные заявили, что 161 беспилотник был сбит или подавлен средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

В Киевской области 23 ноября объявлен днем траура по погибшим в результате российских ударов.