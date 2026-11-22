Российский военный корабль атакован в порту Бенгази «загадочным беспилотником»

Власти Ливии расследуют атаку беспилотника на военный российский корабль, пришвартованный в ливийском порту Бенгази для дозаправки и пополнения запасов перед возвращением в Россию. Атака привела к взрыву и серьезным повреждениям, сообщений о пострадавших не поступало.

По сообщению катарского телеканала «Аль-Джазира», морские беспилотники были запущены по судну с контролируемой Украиной базы к западу от Ливии. Хотя ливийские власти не назвали судно и не раскрыли сведения о его грузе, военно-морские аналитики предварительно идентифицировали его как российский ракетный корвет «Меркурий», который, предположительно, получил серьезные повреждения в результате взрыва.

В официальном заявлении власти восточной Ливии указали, что предполагают атаку беспилотников на судно. Ни одна группировка или государство сразу после инцидента не взяли на себя ответственность.

Ливийские власти подчеркивают, что Ливия не участвует в конфликте между Россией и Украиной, стремясь дистанцировать страну от любых предположений о том, что ее территория используется в качестве поля боя в продолжающейся войне.