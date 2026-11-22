За незаконный оборот пиццы и бургеров россияне ответят по закону

Государственная дума приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые призваны искоренить в кулинарное идолопоклонство перед коллективным Западом.

С 1 декабря 2026 года во всех российских кафе и ресторанах запрещается продавать пиццу, бургеры и другие блюда, относящиеся к кухням недружественных стран.

«А с 1 января ограничения начнут действовать и для граждан, в том числе и для тех, кто готовит эту отраву для собственного потребления», – сказал автор инициативы глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

За нарушение новых правил рестораторам грозит штраф от 1 до 5 миллионов рублей, а гражданам – от 15 до 30 тысяч, либо исправительные работы сроком до 100 часов.

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