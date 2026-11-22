Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1733-й день войны

Минобороны РФ 22 ноября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделениями группировки войск «Север» в результате активных действий установлен контроль над населенным пунктом Сосновый Бор Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоселовка, Хатнее, Плоское, Рубежное, Подсреднее и Федоровка Харьковской области. В Сумской области поражены формирования механизированной, двух аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Хотень, Радьковка, Пушкаревка, Краснополье, Степановка и Спасское Сумской области. Противник потерял свыше 120-ти военнослужащих, три автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Хомино, Червоный Оскол, Гусинка, Староверовка и Пески-Радьковские Харьковской области. Потери ВСУ составили до 210-ти военнослужащих и 10 автомобилей. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Дружковка, Славянск, Беленькое, Райгородок, Новоселовка и Николаевка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 145-ти военнослужащих, бронетранспортер, боевую бронированную машину «Казак», 21 автомобиль и 155 мм гаубицу «Богдана». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили ведение активных наступательных действий. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населенных пунктов Райское, Приволье, Новокриворожье, Андреевка, Сергеевка, Новодонецкое, Степановка, Львовка, Куроедовка и Каменка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 345-ти военнослужащих, семь боевых бронированных машин, восемь автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике четырех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Маяк, Тихое, Просяная, Маломихайловка Днепропетровской области, Ясная Поляна, Одаровка и Веселое Запорожской области. ВСУ потеряли до 220-ти военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Димитрово Запорожской области, Белозерка и Михайловка Херсонской области. Уничтожены до 20-ти военнослужащих ВСУ, 24 автомобиля, 155 мм гаубица «Богдана» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка берегового ракетного комплекса «Нептун», нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам производства, хранения беспилотных летательных аппаратов и площадкам их запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144-х районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 792 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 295284 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 31745 танков и других боевых бронированных машин, 1797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36972 орудия полевой артиллерии и минометов, 77844 единицы специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 285900 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 225 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, к концу августа 2026 года с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель более 17 тысяч мирных жителей, около 54 тысяч получили ранения. ООН подчеркивает, что учитывает только случаи, которые удалось независимо проверить, поэтому реальные потери значительно выше, особенно на оккупированных территориях, где доступ к информации крайне ограничен. Украинские власти и местные администрации оценивают число погибших гражданских значительно выше, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных населенных пунктов.