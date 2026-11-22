Великобритания и ЕС подписали соглашение, частично пересматривающее «Брекзит»

Канцелярия премьер-министра Великобритании Энди Бернема сообщила о достижении с Европейским Союзом соглашения о «перезагрузке» отношений – более чем через шесть лет после «Брексита», формального выхода страны из ЕС.

Соглашение касается вопросов безопасности, миграции, торговли. Оно призвано сократить значительный ущерб, нанесенный британской экономике вследствие выхода из союза. В то же время Бернем предупредил: на большее у него нет мандата – ведь решение было утверждено на референдуме.

«Наши соглашения выгодны обеим сторонам и отвечают настроениям британцев. Люди видят, что жесткий брексит не сработал. Цены растут быстро, экономика – не очень. Британцы хотят более выгодных отношений с ЕС, и сегодня нам удалось сделать шаг в этом направлении», – цитирует главу правительства BBC.

Накануне саммита премьер-министр заявлял о возможности пересмотра соглашения и новой интеграции с ЕС. Против этого резко выступила Тереза Мэй, которая в бытность премьером вела переговоры о выходе. Она призвала Бернема оставить «Брексит» позади и двигаться дальше, напомнив, каких усилий потребовало заключение договора.