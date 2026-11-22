Парадокс гаджетов: дети, проводящие больше времени за экраном, оказались умнее сверстников

Для молодых семей цифровые устройства часто становятся камнем преткновения. С одной стороны, планшеты и телефоны легко занимают внимание ребенка, с другой — существует устойчивое мнение, что экраны замедляют развитие и портят здоровье. Однако новое исследование, проведенное специалистами Университета Ювяскюля в Финляндии, заставляет взглянуть на эту проблему иначе.

Вопреки устоявшемуся мнению о вреде цифровых технологий, финские ученые обнаружили неожиданную закономерность. В работе, опубликованной в издании Pediatric Exercise Science, эксперты проанализировали данные 260 детей на протяжении восьми лет — с восьмилетнего возраста до периода взросления (около 16 лет). В рамках проекта PANIC исследователи фиксировали уровень физической активности, время в сидячем положении и использование экранов, опираясь не только на анкеты, но и на данные фитнес-трекеров.

Результаты оказались контринтуитивными. Дети, которые в сумме проводили перед экранами больше времени, в подростковом возрасте демонстрировали более высокие показатели в тестах на когнитивные способности. В частности, они быстрее справлялись с заданиями на рабочую память. Как отмечает исследователь Петри Яланко, ключевой фактор заключается не в самом факте использования устройства, а в том, чем именно занят ребенок. Время перед монитором может способствовать когнитивному росту, если оно посвящено интерактивным задачам.

Это различие крайне важно. Ранее было установлено, что видеоигры и обучающие приложения приносят пользу, развивая навыки решения проблем. Исследователи предполагают, что часть экранного времени уходит на полезные занятия, включая видеоигры, в то время как другие виды малоподвижности, такие как чтение или выполнение уроков, также благотворно влияют на интеллект. Напротив, привычный призыв «иди поиграй на улице» может иметь обратный эффект. В ходе анализа выявилась предварительная связь: неструктурированная физическая активность без присмотра коррелировала с более низкими результатами в тестах на память у мальчиков. Возможно, свободные игры на улице просто отнимают время у занятий, требующих концентрации, таких как чтение или письмо.

В ходе финального тестирования участники прошли проверку памяти, внимания и скорости реакции. Те, кто сообщал о большем экранном времени, показали лучшие общие когнитивные результаты. При этом ученые подчеркивают: физическая активность без структуры оказалась связана со снижением показателей в одном из тестов на память у мальчиков. Хотя после глубокого статистического анализа эта связь по всей группе стала незначимой, это намекает на то, что неорганизованные игры могут отвлекать от учебы.

Исследование началось, когда участникам было около восьми лет, и завершилось, когда им исполнилось шестнадцать. На заключительном этапе, помимо анкет, использовались носимые устройства для фиксации движений. Затем, в 16 лет, подростки прошли комплекс нейропсихологических тестов. Выяснилось, что суммарное время с гаджетами коррелировало с более быстрой реакцией в заданиях на рабочую память.

Безусловно, это не означает, что детям стоит разрешить бесконтрольный просмотр видео. Ученые отмечают, что пассивное потребление контента не дает такого эффекта. Пользу приносят именно те виды деятельности, которые требуют умственного вовлечения. Кроме того, в тексте упоминается, что чтение, письмо и выполнение домашних заданий — это тоже сидячие занятия, которые крайне полезны для формирования нейронных связей.

Авторы работы из Университета Ювяскюля подчеркивают, что не стоит демонизировать экраны. Результаты показывают, что цифровые устройства могут быть инструментом развития, если использовать их для активного взаимодействия, а не пассивного потребления. Главный вывод заключается в том, что развитие интеллекта — это сложный баланс, и иногда немного «полезного» экранного времени может быть продуктивнее, чем бег по двору без определенной цели. Исследование не проверяло методы лечения или тренировки, поэтому для окончательных выводов о том, как именно мозг поддерживает эти связи, нужны дальнейшие работы.

Итоги работы ученых опубликованы в журнале Pediatric Exercise Science.

Изображение: разработано Мagnific.