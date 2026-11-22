Удар по российскому судну в Финском заливе — официальный Хельсинки заявляет о причастности Украины

Пресс-секретарь вооруженный сил Финляндии Аки-Маури Хухтинен заявил, что ответственность за удар по российскому судну в Финском заливе, по всей видимости, несет Украина. Его словам, причина атаки остается неясной.

«Война распространяется на районы в непосредственной близости от нас. Мы имеем дело с ситуацией, когда российское коммерческое судно подверглось удару БПЛА в Финском заливе. Украина имеет полное право на борьбу с агрессией». – сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

21 ноября беспилотные летательные аппараты атаковали в восточной части Финского залива, в международных водах, российский контейнеровоз Sparta II, шедший из Петербурга в Калининград. Начался пожар, команда покинуло судно на шлюпках и была подобрана другим российским кораблем.

Sparta II находится под санкциями США и Украины. Он связан с официальным перевозчиком министерства обороны РФ – компанией «Оборонлогистика». По данным украинской разведки, он используется для транспортировки оружия.