Крошечная Pocket Obscura стала самой маленькой пленочной камерой в мире

Австралийский фотограф и преподаватель изобразительного искусства Люк Фазекас создал Pocket Obscura — самую маленькую пленочную камеру в мире по версии Книги рекордов Гиннесса. Ее корпус, напечатанный на 3D-принтере, имеет размеры всего 2,48 × 2,41 × 2,48 см — примерно как небольшая монета.

На разработку ушел год. Вдохновением послужила Kodak Brownie — простая картонная камера, выпущенная в 1900 году. У Pocket Obscura нет стеклянного объектива: свет попадает внутрь через крошечное отверстие. Затвор тоже ручной — его нужно поднять перед экспозицией и опустить, чтобы ее завершить.

Название рекорда говорит о «пленочной камере», но рулонную пленку Фазекас не использует. Он вырезает по размеру кусочки фотобумаги и по одному заряжает их при безопасном красном освещении. После съемки бумагу проявляют как негатив, затем сканируют и цифровым способом превращают изображение в позитив.

Из-за маленького отверстия света поступает мало, поэтому выдержки получаются длинными. Лучше всего камера работает на улице при ярком свете и с неподвижными объектами: движение может смазаться или вовсе не отобразиться. Видоискателя, фокусировки и зума нет, так что кадр приходится выстраивать экспериментальным путем. Снимки получаются мягкими, с характерным для такой съемки непредсказуемым результатом.

По словам Фазекаса, самым трудным оказалось не изготовление камеры, а подтверждение ее размеров: подготовка документации, включая измерения с участием квалифицированного метролога, заняла три недели. Pocket Obscura выставлена на сайте автора за 45 австралийских долларов, но сейчас ее нет в наличии: следующая партия ожидается в декабре.