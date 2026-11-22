Сжигатель жира без диеты и без потери мышечной массы: как вещество из 1970-х повысило метаболизм мышей на 18 процентов

Препараты на основе семаглутида, изменившие подход к лечению ожирения, работают за счет подавления аппетита, что часто ведет к потере мышечной массы и проблемам с пищеварением. Группа ученых из Калифорнийского университета в Беркли предложила альтернативный путь, описав эксперимент с веществом TOFA, которое заставляет организм тратить больше энергии, не требуя сокращения рациона.

Соединение TOFA (5-тетрадецилокси-2-фурановая кислота) известно науке с 1970-х годов как блокатор фермента ацетил-КоА-карбоксилазы, отвечающего за производство жирных кислот. Однако исследователи выявили у него скрытый потенциал. Оказалось, что молекула также активирует ядерные рецепторы PPAR-альфа и PPAR-дельта. Эти белки работают как переключатели, запускающие гены, которые отвечают за поглощение и расщепление жиров ради получения энергии.

В ходе опытов с грызунами, страдавшими от ожирения, расход энергии вырос до 18 процентов. При этом животные не стали двигаться активнее, а их температура тела не изменилась. За четыре недели терапии масса тела мышей снизилась в среднем на 18 процентов, причем потеря веса шла исключительно за счет жировой ткани, мышечный объем остался прежним. В отличие от других ингибиторов синтеза жиров, TOFA не вызвала опасного скачка уровня триглицеридов в крови.

Метаболические показатели также улучшились: повысилась восприимчивость к инсулину, снизилось содержание жиров в печени и нормализовался уровень сахара. Примечательно, что сочетание TOFA с семаглутидом или тирзепатидом дало более мощный эффект, чем каждый препарат по отдельности. Авторы связывают это с тем, что подходы действуют на разные стороны энергетического баланса — один снижает приход калорий, а другой увеличивает их расход.

Внутри клетки TOFA трансформируется в активную форму TOFyl-КоА, которая еще сильнее подавляет синтез липидов. Это выгодно отличает молекулу от предшественников, которые не проходили клинические испытания из-за побочных эффектов. Исследователи подчеркивают, что управление расходом энергии может стать эффективным дополнением к существующим лекарствам. Пока результаты получены только на животных, но для продвижения разработки к людям команда из Беркли уже основала биотехнологический стартап ReRx Therapeutics.

Итоги работы ученых опубликованы в журнале Science Advances.

Изображение: разработано Мagnific.