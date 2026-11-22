Акционеры Tesla подали иск против Маска из-за романа с предполагаемым агентом Ирана

Акционеры Tesla подали коллективный иск к компании и её генеральному директору Илону Маску. Они обвиняют руководство в том, что оно скрыло от инвесторов возможные последствия романа предпринимателя с Эленой Маск – бывшей руководительницей международного поставщика аккумуляторов, которую американские спецслужбы подозревают в сотрудничестве с иранской разведкой.

Согласно исковому заявлению, с которым ознакомились журналисты, отношения между Маском и его однофамилицей могли создать дополнительные риски для национальной безопасности США. Истцы утверждают, что через компанию, которой ранее руководила Элена Маск, в Иран могли передаваться сведения о технологиях производства аккумуляторов, системах управления электромобилями и инфраструктуре зарядных станций Tesla.

В Tesla заявили, что не располагают доказательствами утечки конфиденциальной информации и считают преждевременным связывать личные отношения руководителя с деятельностью компании. Сам Маск пока не комментировал иск, однако ранее неоднократно подчёркивал, что его личная жизнь не должна становиться предметом корпоративного регулирования.

В компании подчеркнули, что расследование не повлияет на разработку новых моделей электромобилей и работу автопилота. При этом акционеры потребовали проверить, не использовались ли служебные поездки Маска для встреч с предполагаемой агенткой.

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