Пожар на кондитерской фабрике в Индонезии — десятки пропавших, есть жертвы

По меньшей мере три человека погибли и 36 считаются пропавшими без вести в результате пожара на кондитерской фабрике PT Fonusa Agung Mulia в провинции Бантен, в окрестностях столицы Индонезии Джакарты.

Представитель администрации сообщил, что внутри трехэтажного здания находилось около 300 рабочих. Первоначально предполагалось, что пропавших более 50, но 15 человек, четырем из которых потребовалась госпитализация, уже спасены

Представитель спасателей Ризки Двианто рассказал, что и через 12 часов после возгорания борьба с огнем продолжается.