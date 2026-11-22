Нечто удивительно полезное. Ученые выяснили, что делают тараканы Амазонии после наступления темноты

В сумерках бразильской Амазонии, когда солнце скрывается за горизонтом, на невысоких кустарниках начинается скрытый от глаз процесс. Цветы Mabea uleana раскрываются, источая слабый аромат, который по мере сгущения темноты становится все интенсивнее, а по стеблям свисающих соцветий начинает стекать обильный нектар. Логично было бы предположить, что главными гостями этого ночного пиршества станут летучие мыши, ведь кустарник разделяет с ними многие черты: раскрытие бутонов на закате и обилие сладкого сока. Однако новое исследование, первое в своем роде для этого вида, показало иную картину — рукокрылые полностью проигнорировали цветы.

В период с июня 2024 года по январь 2025 года команда исследователей под руководством ботаника Тулио Алекса Мартинса-Сильвы из Национального института исследований Амазонии провела 252 часа в наблюдениях за шестью кустарниками к северу от Манауса. Днем ученые фиксировали активность безжальных пчел Trigona almeidae, которые собирали остатки пыльцы, но не выступали ключевыми переносчиками. Настоящее действие начиналось после семи вечера. Первыми на запах прилетели тараканы.

Вопреки стереотипам, лишь около одного процента видов тараканов являются бытовыми вредителями. Дикие виды редко посещают цветущие растения, и ученые никогда не предполагали, что подобное взаимодействие может играть ключевую роль в размножении флоры Амазонии. Обычно все внимание ботаников приковано к пчелам и летучим мышам.

Механика этого процесса оказалась изящной. Свисающая цветочная гроздь Mabea uleana имеет длину от 4 до 6 сантиметров. Наверху расположены женские цветки, а ниже — более двухсот крошечных мужских, покрытых липкой пыльцой. Таракан, спускаясь вниз по стеблю, чтобы добраться до нектара, неизбежно задевает женские части. К тому моменту, когда он достигает цели, его лапки и брюшко уже густо облеплены пыльцой с мужских цветков. Уходя, насекомое поднимается по тому же стеблю вверх, касаясь женских цветков и оставляя на них принесенный генетический материал. Если таракан уже несет пыльцу с другого куста, он оставляет ее еще до того, как успевает напиться.

Эффективность этого «усатого» опыления была подтверждена экспериментально. Ученые разделили цветы на три группы: одни опыляли пыльцой с того же куста, другие — пыльцой с соседнего растения, а третьи оставляли открытыми. Результаты показали колоссальную разницу. Около 93 процентов цветков, получивших пыльцу с другого кустарника, дали плоды. Для сравнения: самоопыление принесло плоды лишь в 15 процентах случаев. Открытые цветы, где могли работать разные насекомые, дали результат в 73 процента. Для этого кустарника, растущего на бедных песках штата Амазонас, визит переносчика с чужого генома имеет решающее значение.

Прецедент уже существовал. Ранее во Французской Гвиане было подсчитано, что тараканы опыляют около 41 процента структур другого тропического кустарника. В Бразилии за сотни часов наблюдений зафиксировали 18 визитов, хотя Мартинс-Сильва подозревает, что часть из них была пропущена из-за пугливости насекомых. Тараканы крайне чувствительны к свету фонарей и присутствию человека.

Помимо тараканов, после заката к цветам наведывались мелкие мухи и мотыльки. Но именно тараканы, благодаря своему размеру и способу передвижения по стеблю, оказались идеально приспособленными для обслуживания этой уникальной цветочной архитектуры. Это открытие доказывает, что в тропиках опылением занимаются не только птицы и пчелы, но и те, кого мы привыкли считать лишь незваными гостями в домах.

Результаты работы ученых опубликованы в Brazilian Journal of Botany.

Изображение: разработано Мagnific.