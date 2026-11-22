Трамп настаивает — «Путин мой друг»

Президент США Дональд Трамп опубликовал в сети Truth Social множество фотографий, сделанных во время визита в китайский Шэньчжэнь на саммит государств азиатско-тихоокеанского региона.

На одной из них можно увидеть Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. Фото сопровождается надписью крупным шрифтом «Мой друг». Так же Трамп обратился к российскому лидеру при личной встрече. Это вызвало критику союзников США, а Владимир Зеленский назвал Путина убийцей.

В другом посте вместе смонтированы две фотографии: на одной президент США Барак Обама склонился перед императором Японии Акихито, на второй – председатель КНР Си Цзиньпин поддерживает Трампа за локоть. Первая подписана «Хусейн Обама», вторая – «Трамп». Судя по всему, американский лидер не очень различает китайцев и японцев.