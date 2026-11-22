Не все виды памяти стареют: ученые выяснили, что мозг сохраняет скрытые навыки до 80 лет

Когда мы внезапно вспоминаем имя соседа, просто увидев его собаку, в дело вступает скрытый механизм памяти, который работает без нашего сознательного контроля. Психолог Эмили Э. Дэвис из Университета Торонто исследовала именно этот феномен — имплицитную ассоциативную память. В отличие от обычного запоминания, этот процесс происходит автоматически: связи, усвоенные из опыта, влияют на наше поведение, даже если мы не пытаемся ничего заучивать.

В ходе эксперимента ученые сравнили работу этого механизма у людей разного возраста. В исследовании приняли участие две группы: 28 молодых людей (от 18 до 29 лет) и 25 пожилых (от 60 до 80 лет). Во время сканирования мозга (фМРТ) участникам показывали пары «картинка-слово». Например, изображение стула сопровождалось надписью «лампа». Людей просили быстро решить, поместятся ли эти предметы в один ящик стола, не давая задания запоминать сами пары.

Результаты показали, что мозг реагирует на знакомые сочетания быстрее. Этот эффект, называемый ассоциативным праймингом, стал показателем скрытой памяти. При повторном показе пары участники реагировали быстрее: у молодых людей преимущество составило около 16 миллисекунд, а у пожилых — 34 миллисекунды. Интересно, что статистически значимый эффект внутри каждой группы по отдельности проявился только у пожилых людей, хотя в целом они отвечали медленнее. Прямое сравнение не выявило существенной разницы в силе эффекта между возрастами, что доказывает: эта форма памяти сохраняется в старости.

На следующий день 46 участников прошли тест на сознательное воспроизведение. Им показывали картинку и просили выбрать слово, которое ей соответствовало. Молодые люди справились в 65% случаев, а пожилые — в 59%. Обе группы были точнее случайного выбора, но сознательная память у старшего поколения действительно оказалась слабее.

Сканирование мозга выявило интересную картину. Ранее сопоставленные пары вызывали снижение активности в одних зонах и повышение в других. В гиппокампе — центре памяти — у пожилых людей наблюдалась более высокая активность в правой задней части при виде знакомых пар. Однако эта активность не помогала им быстрее нажимать на кнопки. Зато в периринальной коре, отвечающей за распознавание объектов, высокая активность при смене пар напрямую коррелировала с выраженным эффектом прайминга.

По словам Дэвис, главный вывод заключается в том, что память не деградирует повсеместно. Неявные методы измерения показывают, что мозг сохраняет способность к обучению на протяжении всей жизни. Понимание того, как работают эти автоматические связи, может помочь в разработке новых способов поддержки когнитивных функций у пожилых людей, даже если сознательное запоминание дается им с трудом.

Результаты исследования можно найти на bioRxiv.

Изображение: разработано Мagnific.