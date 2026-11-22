Русский суперфуд. Назван продукт, полезный для диабетиков и вегетарианцев, защищающий от онкологии, хрупкости костей и анемии

Ценность этого продукта – в богатом и сбалансированном составе, а также в непростом способе добычи. Речь о кедровых орехах. Это чемпион среди всех своих «сородичей» по содержанию полезных веществ, и его не напрасно называют «русский суперфуд».

Уникальный русский продукт

С ботанической точки зрения это не орехи, а съедобные семена нескольких видов сосен (сибирской кедровой, корейской сосны), которые растут в Сибири, Казахстане, Китае, на Дальнем Востоке. А вот семена настоящих кедров несъедобны.

Их уникальность в том, что их не выращивают на плантациях, а добывают только в природных условиях, что иногда сопряжено с опасностями в тайге. Урожайность сибирской сосны низкая, с 1 гектара собирают 10-650 кг орехов, поэтому их стоимость довольно высока. И каждое дерево дает урожай не каждый год, а раз в 5 лет. Сбор шишек начинается в августе и продолжается до конца осени. После чего их просушивают, обмолачивают и очищают ядра от скорлупы.

– Кедровый орех трудно добыть, поэтому он дорого стоит, к тому же его урожай можно собирать раз в 3-5 лет, и на его объём очень сильно влияют погодные условия. Используют не только ядра, но и скорлупу и жмых после выжимки масла. Кедровые орехи по праву считаются русским суперфудом, – говорит Ирина Смирнова, главный специалист отдела сертификации Алтайского филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» (ФГБУ «ЦОК АПК», ведомство Россельхознадзора).

Кедровые орехи обладают высокой питательной ценностью, содержат жиры (до 68–70%), жирные кислоты (омега-3, омега-6, омега-9), сбалансированный растительный белок, витамины, минералы и аминокислоты. 100 г могут обеспечить организм суточной нормой микроэлементов. Их регулярное употребление – профилактика хрупкости костей, анемии и онкологии.

Они полезны для диабетиков и вегетарианцев. Но несмотря на всю пользу их не стоит есть в неограниченном количестве из-за высокой калорийности (в 100 г – до 600 ккал) и аллергикам. В день достаточно 30 г орешков и не нужно не совмещать их с мясными и молочными продуктами – это лишняя нагрузка на пищеварение.

Как выбирать и хранить кедровые орехи

При покупке кедровых орехов в магазине или на рынке стоит помнить несколько важных правил. Лучше выбирать орехи в скорлупе, чтобы они дольше сохранили свежесть. Она должна быть сухой, без повреждений, налета и плесени. Потрясите орех: если внутри ядро двигается, то продукт усох и непригоден для употребления. Расколов скорлупу, убедитесь, что ядрышки целые, без повреждений, плесени, затхлого запаха. Однородный цвет поверхности скорлупы и ядер, отсутствие запаха сырости – хороший знак, а горький вкус – признак порчи.

Внимательно изучите упаковку и проверьте дату сбора. Идеальный вариант – сентябрь и октябрь, именно в этот период идет заготовка кедровых орехов. Они имеют небольшой срок годности (от нескольких недель – до полугода), поэтому можно купить просроченный продукт. Выбирайте прозрачный вакуумный пакет небольшого объема, где хорошо видны ядрышки.

Также важно правильно хранить этот ценный продукт, т.к. из-за высокого содержания жиров он быстро может прогоркнуть. Срок годности кедровых орехов зависит от условий хранения. Орехи в скорлупе сложите в закрывающуюся стеклянную банку или плотные мешочки и уберите в темное, сухое, прохладное место, где они могут пролежать до 6 месяцев.

– Очищенные ядра можно держать в герметичной таре в холодильнике до 3 месяцев, – говорит Ирина Смирнова. – При длительном хранении они теряют свои полезные и питательные свойства. Если вы хотите продлить срок годности, сложите очищенные или неочищенные орешки в пакет и уберите в морозилку, где они могут пролежать до 1 года. В вакуумной упаковке в холодильнике продукт может сохранять свежесть до года.

Кедровые орехи – это не только простой перекус, их можно использовать в сложных блюдах и даже в народной медицине. Для сбалансированного питания их лучше чередовать с другими видами орехов. Ядра можно есть сырыми или слегка обжарив на сухой сковороде, чтобы лучше раскрылся вкус, добавлять в салаты, мясные и рыбные блюда, десерты, выпечку и соусы.

Помимо этого, методом холодного отжима делают ценное кедровое масло. А оставшийся после этого процесса жмых используют как вкусовую добавку для блюд. В народной медицине настой из скорлупы применяют от болей в суставах, при проблемах с ЖКТ и кожными заболеваниями в виде растираний, примочек и обертываний.

А вы знали, что…

«Кедром» дерево прозвали при Петре I: царь увидел, насколько оно похоже на ливанский кедр, древесину которого активно использовали в кораблестроении, и дал ему такое имя.

Долго созревают – одна шишка развивается примерно 15 месяцев.

Это дерево-долгожитель: сибирский кедр может вырастать до 50 м и жить более 300 лет.

Их не так просто собрать: с одного дерева обычно получают 10-12 кг шишек, а в каждой – до 150 орешков.

Из них делают дорогое масло: чтобы получить всего 1 литр кедрового масла, требуется около 3 кг очищенных орешков.

В них присутствуют почти все незаменимые аминокислоты. Растительный белок кедровых орехов усваивается нашим организмом почти полностью (около 99%). В составе есть, например, аргинин — особенно полезная аминокислота для детей, подростков и беременных.

Обеспечат настроение и сон: 100 г орехов содержит примерно половину суточной нормы триптофана, который в организме человека превращается в серотонин и мелатонин.

В масле кедрового ореха витамина А в 3 раза больше, чем в рыбьем жире.

Из них делают растительное молоко, и оно довольно питательно – почти в три раза питательнее коровьего, благодаря высокому содержанию жира.

«Синдром соснового рта». Если съесть слишком много кедровых орехов, иногда появляется металлический или горький привкус во рту, который может держаться от 2 до 4 недель, так что надо быть осторожнее.

Экспортный контроль: орехи кедровой сосны включены в список стратегически важных товаров. Их невыгодно отправлять за рубеж в сыром виде (при переработке стоимость растёт), плюс важно беречь популяцию деревьев.

Источник: ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» (ФГБУ «ЦОК АПК», ведомство Россельхознадзора)

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