Андерс Брейвик раскритиковал GTA VI из-за нереалистичности

Норвежский террорист Андрес Брейвик остался недоволен новой частью знаменитой серии. В своей рецензии на сайте Metacritic он раскритиковал как саму игру, так и сопутствующие проблемы.

По словам Брейвика, у издателя игры Rockstar Games плохая система предзаказа физических копий. Свой диск с игрой норвежец получил по почте с опозданием на два дня. Кроме того, у него возникли проблемы с регистрацией аккаунта в онлайн-сервисе Rockstar Games Social Club. Только с третьей попытки он смог ввести свой никнейм с двумя руническими символами.

«Это очень плохая игра. Из-за 30 FPS я не смог толком ни то что в кого-то попасть, а вообще даже прицелиться. В игре есть самолёты, но на них нельзя долететь до Осло. Единственное, что выглядит правдоподобно, – это полицейские. Они тупые как пробки. В остальном GTA VI не имеет ничего общего с реальностью», – написал террорист.

Брейвик выразил желание поделиться с разработчиками своим опытом и пообещал посетить их главный офис сразу же после освобождения, чтобы показать как надо делать «такие игры». У него уже имеется несколько готовых идей для GTA VII.

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