Как снизить вес? Исследователи назвали несложные привычки, касающиеся питания

Испанские исследователи обнаружили, что у людей, которые позже завтракают и позже ужинают, индекс массы тела в среднем выше, чем у тех, кто придерживается раннего графика питания. При этом решающее значение имеет не только сам интервал между приемами пищи, но и то, на какую фазу внутренних биологических часов он приходится.

В анализе использовались данные 7074 человек в возрасте от 40 до 65 лет, собранные Барселонским институтом глобального здоровья и его партнерами. Ученые сопоставили вес и рост участников с временем первого и последнего приема пищи за день, количеством перекусов и продолжительностью ночной паузы между ужином и завтраком. Для части выборки были доступны повторные измерения примерно через пять лет.

Результат оказался неоднородным. Более поздний первый прием пищи был связан с более высоким ИМТ, а более длинный ночной перерыв — с более низким. Но способы удлинить этот перерыв приводили к разным последствиям. Участники, которые просто сдвигали завтрак на более позднее время, не получали того же преимущества, что те, кто раньше заканчивал есть вечером. Более того, в отдельной группе мужчин, фактически пропускавших завтрак, длинная ночная пауза не сопровождалась выигрышем для веса.

Эти наблюдения согласуются с данными других исследований о том, что сам по себе пропуск завтрака не является универсальным инструментом контроля веса. Обзор экспериментальных работ показал, что краткосрочные испытания не дают устойчивого подтверждения тому, что отказ от утреннего приема пищи снижает калорийность рациона или способствует похудению. Более того, в некоторых исследованиях люди, регулярно завтракающие, потребляли больше калорий за день, но это не обязательно приводило к набору веса. Картина усложняется тем, что пропуск завтрака может быть маркером общего нерегулярного питания или компенсаторного переедания позже, а не самостоятельной причиной.

Авторы испанской работы предлагают объяснение через согласованность питания с циркадными ритмами. Обмен веществ и регуляция аппетита меняются в течение суток: утром организм иначе реагирует на глюкозу и инсулин, чем вечером. Одинаковая по длине пауза, но смещенная на более поздние часы, попадает в другую фазу суточного цикла и может давать иной метаболический результат. Это направление — хрононутрициология — изучает, как время приема пищи взаимодействует с внутренними часами, и накапливает данные о том, что поздние приемы пищи связаны с менее благоприятными метаболическими профилями.

Практический вывод из этой работы осторожен: дело не в том, чтобы механически удлинять ночной перерыв, сдвигая завтрак, а в том, чтобы раньше завершать прием пищи вечером. Именно ранний ужин, а не поздний завтрак, в этой выборке ассоциировался с более низким ИМТ. Это согласуется с данными японского исследования, где ужин менее чем за три часа до сна был связан с более высоким ИМТ, хотя пропуск завтрака оказывал еще более сильное влияние. Ограничение работы в том, что это наблюдательное исследование: оно фиксирует связи, но не доказывает причинно-следственную связь. Тем не менее оно уточняет, что именно в режиме питания может иметь значение для веса.

Результаты исследования опубликованы в International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.

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