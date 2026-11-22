Что такое фуллерены?

Долгое время человечеству были известны две классические формы углерода: алмаз и графит, а также несколько аморфных модификаций вроде сажи, ископаемого и древесного угля. Однако в 1985 году американско-британская команда химиков в составе Харольда Крото, Роберта Кёрла и Ричарда Смолли совершила поистине эпохальное открытие. Изучая пар, образующийся при испарении графита, они обнаружили неожиданно стабильный кластер — молекулу из 60 атомов углерода. Со временем они смогли установить её форму, похожую на крошечный футбольный мяч. Так мир узнал о фуллеренах, открывших эру нанотехнологий.

Фуллерены — это класс молекул, состоящих исключительно из атомов углерода. Их поверхность образована из пяти- и шестиугольников и замыкается сама на себя, образуя полую сферу или вытянутый эллипсоид. Своё название эти молекулы получили благодаря американскому архитектору Ричарду Бакминстеру Фуллеру. Он проектировал большие геодезические купола из очень похожих многогранников, и именно про них вспомнил Крото, размышляя о форме молекулы.

Необычная геометрия наделяет фуллерены комплексом интересных физических и химических свойств, таких как:

Высокая прочность. Углеродный скелет фуллерена отличается повышенной жесткостью и, как следствие, прочностью на сжатие. Под воздействием высокого давления молекула всё-таки может деформироваться, но после снятия нагрузки она, будто пружина, возвращается в свою исходную форму. Химическая активность. Замкнутая оболочка делает фуллерены устойчивыми, но не инертными. Из-за сильного изгиба «каркаса» двойные связи между атомами углерода напряжены, поэтому к ним можно присоединять функциональные группы. Так ученые придают фуллеренам различные свойства — от растворимости в воде до способности распознавать конкретные биологические мишени. Нанокапсулирование. Еще одно интригующее свойство полого каркаса — это возможность поместить внутрь него атом, ион или даже маленькую молекулу. Такая «матрёшка» называется эндоэдральным фуллереном. Его углеродная поверхность изолирует реакционноспособные или нестабильные в обычных условиях компоненты, обеспечивая их надежную «доставку». Антиоксидантные свойства. Фуллерены воздействуют на свободные радикалы — агрессивные частицы, забирающие электроны у других веществ, тем самым повреждая клетки. Всего один углеродный «шарик» способен нейтрализовать десятки свободных радикалов, присоединяя их к себе и останавливая вредную для организма цепную реакцию. Особые электрические свойства. Чистый фуллерен является полупроводником — в обычных условиях он выступает как изолятор, однако на свету начинает хорошо проводить электрический ток. А если внедрить в его кристаллическую решетку атомы щелочных металлов, например, калия или рубидия, при очень низких температурах фуллерен становится сверхпроводником и проводит ток вообще без каких-либо потерь.

Самым известным, стабильным и симметричным фуллереном является бакминстерфуллерен, или C60. Именно его обычно сравнивают с футбольным мячом, классическую форму которого образуют 20 шестиугольников и 12 пятиугольников. В природе C60 встречается крайне редко — в микроскопических количествах его обнаруживают в саже и древних углеродистых минералах наподобие шунгита. Однако синтезируют его достаточно легко, зажигая электрическую дугу между двумя графитовыми стержнями в среде, заполненной инертным газом, и при пониженном давлении. Помимо C60, существуют и другие любопытные разновидности фуллеренов:

Фуллерен C70. Второй по распространенности фуллерен всегда образуется как побочный продукт при синтезе C60. В его структуре всё те же 12 пятиугольников, но шестиугольников уже 25, из-за чего кластер приобретает вытянутую форму, как мяч для регби или дыня. Главной особенностью C70 является способность активно поглощать свет в видимом диапазоне, благодаря чему его рассматривают как перспективный материал для солнечных батарей нового поколения. Высшие фуллерены. Когда в замкнутой молекуле содержится более 70 атомов углерода, такой фуллерен называется высшим. Начиная с C76, у них появляются изомеры — конструкции с одинаковым составом, но разной геометрической формой. Самые большие стабильные фуллерены содержат до 540 атомов, а в теории их количество может достигать нескольких тысяч. Синтезировать столь гигантские молекулы — «ювелирная» задача, которая требует невероятно точного контроля температуры и давления. Эндоэдральные фуллерены. Фуллерены, внутри которых находятся один или несколько атомов, обозначаются символом @. Например, формула N@C60 означает, что в стандартном фуллерене заключён атом азота. Изучается возможность широкого использования таких углеродных «скафандров» в медицине — в них можно поместить токсичный контрастный металл, чтобы повысить точность томографии, или радиоактивный изотоп, предназначенный для уничтожения раковых опухолей.

Автор текста Иван Стефанов

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