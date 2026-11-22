Иран подал иски в суды пяти стран в связи с американским ударом по школе в Минабе

Иран обратился в суды США и четырех стран Европы в связи с гибелью взрослых и детей в результате ракетного удара по школе в городе Минаб в первый день войны, 24 февраля. Власти Ирана утверждают, что в результате удара погибли 168 человек, в том числе 123 ребенка.

Вице-президент Ирана по правовым вопросам Маджид Ансари, которого цитирует Press TV, заявил 22 ноября, что необходимые документы переданы в суды пяти стран. Часть исков уже зарегистрирована, остальные находятся на рассмотрении. При этом он не сообщил, в суды каких европейских стран обратился Иран.

По словам Ансари, Тегеран намерен добиваться привлечения к ответственности виновных не только в гибели школьников, но и в ударах по больницам, машинам скорой помощи и другим гражданским объектам. Иран также рассматривает возможность обращения в Международный уголовный суд.

Начальная школа «Шаджаре Тайебе» в Минабе была разрушена 28 февраля. По утверждению иранских властей, по ней были выпущены две американские крылатые ракеты «Томагавк».

В сентябре независимая международная миссия ООН пришла к выводу, что имеются достаточные основания считать удар по школе в Минабе военным преступлением. Эксперты пришли к выводу, что здание можно было распознать как учебное заведение, однако американские военные не приняли всех возможных мер, чтобы убедиться в наличии законной военной цели.