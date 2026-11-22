Альтернатива антибиотикам найдена: российские ученые успешно испытали лечение вирусами

В борьбе с инфекциями, которые перестали реагировать на обычные лекарства, российские медики обратили внимание на естественных врагов бактерий — бактериофаги. Эти микроскопические вирусы способны точечно уничтожать болезнетворные микроорганизмы, не нанося вреда клеткам человека. Как сообщает портал Naked Science, специалисты Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) хирургии имени А.В. Вишневского разработали методику, которая может стать спасением для пациентов с тяжелыми ожогами и гнойными поражениями, в том числе вызванными супербактериями.

Главная сложность в лечении подобных травм заключается в том, что бактерии в поврежденных тканях быстро формируют плотные защитные пленки — биопленки. Именно они служат надежным щитом, не позволяющим антибиотикам добраться до цели. Бактериофаги же действуют иначе: они распознают конкретные виды микробов, прикрепляются к ним и разрушают их изнутри, сохраняя при этом естественный микробиом кожи, необходимый для регенерации.

В 2025 году врачи из центра Вишневского провели первый этап испытаний на группе из 70 пациентов с тяжелыми инфекциями кожи, мягких тканей и костей. Результаты оказались наиболее впечатляющими при комбинированном подходе. Ученые использовали бактериофаги вместе со специальной вакуумной системой. Этот аппарат удалял лишнюю жидкость из раны, снижая отек, и одновременно помогал доставлять вирусы непосредственно к очагу инфекции, предотвращая их вымывание.

Успех 2025 года позволил расширить исследование. В 2026 году медики проверили эффективность схемы еще на 80 пациентах. Динамика выздоровления превзошла ожидания: при совместном применении вирусов и вакуумной терапии воспалительный процесс начинал отступать уже на третьи сутки. Ни одному из участников этой группы не потребовались повторные хирургические вмешательства для очистки ран, а побочных эффектов, которые заставили бы прекратить лечение, зафиксировано не было.

Исследователи подчеркивают, что фаготерапия может стать мощным инструментом в арсенале врачей, особенно в условиях растущей устойчивости микробов к антибиотикам. Однако это не означает, что эра традиционных антибиотиков подошла к концу. Для того чтобы метод стал стандартом лечения, необходимы более масштабные клинические испытания. Тем не менее, способность бактериофагов пробивать «броню» из биопленок и помогать пациентам с диабетом или онкологией открывает новую главу в лечении раневых инфекций.

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