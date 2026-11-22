Антарктида «слышит» экватор: российские ученые раскрыли связь погоды за тысячи километров

Учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института совместно с коллегами из Института прикладной физики имени А. В. Гапонова-Грехова РАН теоретически и экспериментально доказали, что изменения приземного электрического поля на антарктической станции Восток связаны с крупномасштабными метеорологическими процессами в экваториальных широтах, происходящими за тысячи километров от Антарктиды. Исследователи обнаружили отклик электрического поля на климатические явления Эль-Ниньо и колебания, связанные с осцилляцией Маддена – Джулиана. Полученные результаты открывают новые возможности для изучения глобальных атмосферных процессов и их влияния на климат Земли.

Станция Восток расположена в районе южного геомагнитного полюса Земли, что делает её одной из ключевых точек для исследования взаимодействия солнечного ветра – потока заряженных частиц от Солнца, с магнитосферой планеты. Одним из результатов последних исследований стало установление связи между изменениями приземного электрического поля в Центральной Антарктиде и крупномасштабными метеорологическими процессами в экваториальной области планеты. Учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института теоретически и экспериментально показали, что вариации электрического поля на станции Восток содержат отклик на Эль-Ниньо и осцилляцию Маддена – Джулиана, несмотря на то что эти явления развиваются за тысячи километров от места наблюдений.

«Эль-Ниньо связано с изменениями температуры поверхностных вод тропической части Тихого океана и атмосферной циркуляции. Осцилляция Маддена – Джулиана представляет собой крупномасштабные колебания атмосферной конвекции и осадков в тропиках. Оба явления влияют на перераспределение тепла и влаги в атмосфере, а также оказывают влияние на «растепление» Арктики. Обнаруженная российскими учёными связь показывает, что изменения электрического поля в Антарктиде могут служить дополнительным индикатором крупномасштабных климатических процессов, происходящих в других регионах Земли», — рассказал заведующий отделом геофизики Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Калишин.

Геофизические наблюдения на станции Восток позволяют изучать процессы, происходящие в магнитосфере и ионосфере, а также физику космической плазмы. Длительные ряды наблюдений необходимы для изучения изменений магнитосферы, ионосферы и атмосферного электрического поля, а также для выявления связей между процессами, происходящими в различных частях климатической системы Земли. Данные, получаемые российскими полярниками, представляют интерес для исследователей из Европы, США и других стран мира.

Одно из важнейших направлений геофизических исследований на станции Восток связано с изучением солнечно-земных взаимодействий и космической погоды. Возмущения магнитосферы и ионосферы, возникающие под воздействием солнечной активности, способны влиять на работу спутников, систем радиосвязи, радиолокации и навигации, а также наземной инфраструктуры, включая линии электропередачи и трубопроводы. Изучение механизмов этих процессов необходимо для совершенствования методов прогнозирования опасных гелиогеофизических явлений и разработки способов защиты критически важных технических систем. Отдельное значение имеют исследования возможного влияния космической погоды на организм человека в условиях длительной изоляции.

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