Секунды решают всё: почему 10 минут плавания в проруби могут вызвать смертельную аритмию

Ученые Санкт‑Петербургского государственного университета разработали диагностическую пробу для выявления скрытых кардиологических рисков при погружении в ледяную воду. Она позволяет оценить индивидуальную реакцию организма на плавание в холодной воде и определить возможные противопоказания к этому виду спорта. О принципах работы нового метода, результатах применения и возможностях его использования при подготовке спортсменов исследователи СПбГУ рассказали на science‑ланче.

Зимнее плавание существенно отличается от традиционных водных видов спорта. Помимо физической нагрузки, организм человека испытывает воздействие низких температур, которое запускает сложные механизмы адаптации. Сосуды кожи и конечностей сужаются, кровоснабжение внутренних органов перераспределяется, а изменения сердечного ритма и повышение артериального давления заставляют сердце работать интенсивнее.

На работу сердечно‑сосудистой системы влияет и так называемый нырятельный рефлекс — защитная реакция организма на погружение лица в воду, позволяющая экономнее расходовать кислород. В результате сердцебиение замедляется, тогда как физическая нагрузка и мороз, напротив, заставляют сердце работать интенсивнее. Такое одновременное воздействие противоположных процессов исследователи называют вегетативным конфликтом. Он может провоцировать опасные для жизни нарушения сердечного ритма. Причем подобные состояния могут возникнуть даже у опытных атлетов, привыкших к низким температурам.

Чтобы выяснить, как экстремальный холод влияет на организм, ученые СПбГУ изучили состояние 50 любителей зимнего плавания во время тренировочных сборов и соревнований. Участникам измеряли артериальное давление, регистрировали электрокардиограмму, определяли уровень глюкозы в крови и скорость реакции на световой сигнал. Полученные показатели сравнивали до и после преодоления дистанций от 25 до 450 метров в воде температурой около 1–2 °C. Исследователи выяснили, что у 13 % пловцов, успешно прошедших стандартную медицинскую проверку, погружение в ледяную воду все же вызывало отклонения в работе сердца и сосудов.

Для нас важно не просто фиксировать физиологические изменения под воздействием холода, а понимать, почему одни люди относительно легко переносят такие нагрузки, а другие сталкиваются с серьезными рисками для здоровья. Зимнее плавание требует особого подхода к диагностике, поскольку традиционные методы не всегда позволяют выявить возможные противопоказания. Полученные результаты помогут учитывать индивидуальные особенности организма при подготовке спортсменов, чтобы занятия приносили пользу и не представляли угрозы для жизни.

Доктор биологических наук, руководитель лаборатории системных адаптаций СПбГУ Татьяна Баранова

Собранные сведения легли в основу двух баз данных — CardioIceSwim и WinterSwim. Благодаря их анализу исследователи Университета при поддержке коллег из Всероссийской федерации зимнего плавания разработали диагностическую пробу для выявления патологических реакций сердечно‑сосудистой системы на холод. Ее главное отличие от типовых медицинских обследований заключается в возможности оценить состояние человека непосредственно при воздействии низких температур и обнаружить скрытую предрасположенность к опасным нарушениям сердечного ритма и резкому повышению артериального давления.

При этом для проведения диагностики вовсе не обязательно совершать полноценный заплыв в экстремальных условиях. Вместо этого люди несколько раз погружают лицо в воду, охлажденную до той же отметки, при которой предполагается преодоление дистанции с задержкой дыхания, вызывая нырятельный рефлекс. До, во время процедуры и после ее завершения специалисты регистрируют электрокардиограмму, измеряют артериальное давление и отслеживают другие физиологические показатели. Полученные результаты позволяют определить индивидуальные особенности работы сердца, оценить возможные риски для здоровья и учесть их при выборе подходящей интенсивности тренировок.

В ходе исследования биологи СПбГУ также выяснили, что на состояние сердца влияет даже способ плавания. Так, после преодоления 25 метров на груди, когда лицо погружено в воду, у спортсменов наблюдалось более выраженное замедление передачи электрических импульсов, управляющих сердечными сокращениями, чем после такой же дистанции на спине. Это означает, что холод может не только изменять частоту сердцебиения, но и нарушать согласованную работу разных отделов органа.

Значение имеет и продолжительность заплыва. После десяти минут пребывания в ледяной воде у части атлетов показатель QTc, отражающий время, необходимое для полного цикла электрической активности желудочков сердца, достиг опасного уровня — более 500 миллисекунд. Такие значения свидетельствуют о значительно возросшем риске тяжелых нарушений сердечного ритма. Кроме того, после заплыва спортсмены медленнее реагировали на световой сигнал. Это указывает на ухудшение скорости передачи нервных сигналов, из‑за чего человеку может быть сложнее вовремя среагировать на опасность.

Переносимость экстремальных температур во многом зависит от индивидуальных особенностей организма. У одних спортсменов замедляется проведение электрических импульсов через предсердия, у других возникают изменения электрической активности желудочков сердца, способные провоцировать аритмии. Поэтому одна из наших главных задач — ввести дополнительный критерий допуска к зимнему плаванию, который позволит учитывать ответ сердечно‑сосудистой системы на подобную нагрузку.

Доктор биологических наук, руководитель лаборатории системных адаптаций СПбГУ Татьяна Баранова

На основе проведенных исследований ученые подготовили рекомендации по организации тренировок. Они предлагают проводить предварительную диагностику, учитывать индивидуальную чувствительность к низким температурам и при необходимости назначать специальную подготовку для постепенной адаптации организма. Особое внимание следует уделять определению допустимой продолжительности и интенсивности физических активностей, а также предупреждению переохлаждения и так называемой холодовой усталости.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале «Экстремальная биомедицина». Подробнее о разработке можно узнать на сайте «СПбГУ в деле».

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