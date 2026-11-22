У берегов Ливии атаковано российское судно с израильским названием

Шедшее под флагом Мальты грузовое судно было атаковано 22 ноября в Средиземном море недалеко от ливийского порта Бенгази. Согласно OSINT-аналитикам, удар был нанесен по кораблю ASCALON, связанному с министерством обороны России.

По этой информации, судно, вместе в LADY R, LADY D и ANASTASIA входило в состав конвоя с военным оборудованием, вышедшего из Балтийска. После прохода через Гибралтарский пролив они отключили транспондеры. Отметим, что Ascalon – англоязычное название Ашкелона.

Транспорт принадлежит российской компании M Leasing LLC, которая находится под американскими санкциями за перевозку военных грузов. Он был частью «сирийского экспресса» – маршрута доставки в Сирию вооружений через Черное море.

Напомним: ранее стало известно, что в порту Бенгази беспилотные летательные аппараты атаковали российский корвет «Меркурий» и нанесли ему значительный ущерб. По некоторым данным, русский военный корабль затонул.