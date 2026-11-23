Правда о «вредном излучении»: что скрывает лучевая диагностика?

Открытие Вильгельма Конрада Рентгена в 1895 году навсегда изменило представление человечества о собственном теле. Медицинская отрасль, появившаяся и развившаяся благодаря этому великому открытию, сегодня известна как радиология… За эти годы технологии шагнули далеко вперед, но главным инструментом радиологии по-прежнему остается взгляд врача, способный различить порой почти неуловимые тени, за которыми прячется болезнь.

Каждый год в этот день врачи, ученые и инженеры по всему миру вспоминают, что способность заглядывать внутрь человеческого тела – одно из величайших достижений медицины. Открыв некое загадочное излучение, первоначально названное Х-лучами, Вильгельм Конрад Рентген положил начало множеству технологий, но прежде всего – медицинской радиологии.

Сегодня радиология – это целая экосистема технологий, объединяющая искусственный интеллект, 3D-визуализацию и точные алгоритмы обработки изображений. Благодаря ей врачи могут увидеть болезнь до того, как она проявится, подобрать персонализированное лечение и контролировать процесс восстановления. А начиналось все с одного фундаментального открытия, которое было сделано почти случайно.

Как родилось «зрение», проникающее внутрь тела

Осенью 1895 года немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген, работая в тишине своей лаборатории в Вюрцбурге, столкнулся с новым видом излучения, способным проникать сквозь преграды, непреодолимые для обычного света. Позже эти лучи назовут его именем. Пытаясь лучше понять свойства открытых им лучей, Рентген направил их на руку своей жены Анны Берты. На пластине проявилось изображение – белые кости, темные ткани и черное кольцо на безымянном пальце. Этот простой и вместе с тем почти мистический снимок стал первым взглядом человека внутрь самого себя. Согласно сохранившимся свидетельствам, супруга ученого так прокомментировала свои впечатления: «Я будто увидела свою смерть». Но на самом деле она увидела жизнь: наука подарила медицине глаза, способные увидеть внутреннюю жизнь тела без помощи скальпеля.

Вильгельм Конрад Рентген; cнимок кисти руки Анны Берты. Изображение: Wikimedia Commons

Именно врачи стали первыми, кто увидел возможности, даваемые новым открытием. Уже через несколько месяцев рентгеновские установки начали использовать для диагностики переломов костей и извлечения из организма инородных тел. Там, где раньше полагались на интуицию врача и догадки, теперь оперировали четким изображением.

Так было положено начало применению рентгеновского излучения в медицинской диагностике. Это открытие позволило перейти от внешнего осмотра к объективной визуализации внутренних структур организма, став тем самым ключевым этапом в развитии доказательной медицины.

Принцип работы рентгенографии: как получают изображения

Рентген — это способ заглянуть внутрь человека, не делая ни одного разреза. Его принцип удивительно прост и гениален одновременно: через тело проходят особые электромагнитные волны — рентгеновские лучи. Это особый вид электромагнитного излучения, похожего на свет, но с гораздо большей энергией. Они способны частично проходить сквозь ткани, а частично задерживаться. Кости, например, плотные и почти не пропускают излучение, поэтому на снимке выглядят светлыми. Мягкие ткани: мышцы, сосуды, органы пропускают больше лучей, и там появляется тень. Так появлялся контрастный черно-белый снимок — светлые кости на фоне темных тканей.

Раньше в качестве детектора использовали рентгеновскую пленку, похожую на обычную фотопленку. Когда лучи попадали на нее, они вызывали химическую реакцию, и после проявления появлялось изображение:

где лучей прошло много — пленка темнела; где мало — оставалась светлой.

Изображение: Blausen Medical Annotations by Mikael Häggström, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Сегодня пленку в рентгеновских аппаратах, как и в обычных фотографических, почти полностью заменили цифровые детекторы. Они преобразуют рентгеновские лучи в электрические сигналы, которые компьютер превращает в изображение. Цифровые снимки можно сразу просмотреть на экране, увеличить, отфильтровать шум или построить из нескольких снимков трехмерную модель.

Рентгенолог «читает» этот снимок, как опытный картограф. Он знает, где должна быть идеальная тень кости, как выглядит воспаление или опухоль и замечает даже тонкие отклонения от нормы. Для него рентгеновский снимок — не просто картинка, а история, рассказанная телом через язык света и тени.

Какие существуют виды рентгенодиагностики

Радиология — не только классические снимки костей. Сегодня под ее крылом — целая группа технологий, каждая из которых решает свои задачи: от поиска переломов до 3D-визуализации сосудов и органов.

1. Рентгенография — классика, с которой все началось

Это самый известный и распространенный метод. С его помощью получают плоские изображения — снимки легких, зубов, черепа, суставов, позвоночника и т.д. Современные цифровые аппараты позволяют снижать дозу излучения и получать снимки мгновенно — без пленки и проявителя.

Изображение: Freepik

2. Флюорография — массовая профилактика

Флюорография — это упрощенный вариант рентгенографии, применяемый для скрининга заболеваний легких, например, туберкулеза или рака.

Метод дает меньше деталей, зато позволяет быстро обследовать большое количество людей. В цифровом виде исследование занимает всего несколько секунд, а изображение можно хранить в электронной карте пациента.

3. Компьютерная томография (КТ)

КТ — это развитие рентгенографии в трех измерениях. Аппарат делает изображения сотен тонких срезов тела под разными углами, а компьютер собирает их в трехмерную модель органов. Этот метод позволяет рассмотреть внутренние структуры с высокой точностью:

оценить легкие, головной мозг, брюшную полость; выявить опухоли, кровоизлияния, тромбы, повреждения сосудов.

Особые подвиды КТ:

КТ-ангиография — с контрастным веществом для детального исследования сосудов; КТ-колонография — виртуальная «эндоскопия» толстой кишки без введения зонда; КТ-урография — визуализация почек и мочевыводящих путей.

Аппарат для компьютерной томографии. Изображение: Freepik

4. Маммография — диагностика молочных желез

Использует мягкое рентгеновское излучение для раннего выявления опухолей и микрокальцинатов. Это один из важнейших инструментов скрининга рака груди. Современные аппараты делают снимки с минимальной дозой излучения и высоким разрешением.

Процесс маммографии. Изображение: Freepik

5. Денситометрия — измерение плотности костей

Это специализированный вид рентген-исследования, с помощью которого оценивают минеральную плотность костной ткани. Применяется для диагностики остеопороза и оценки риска переломов.

6. Урография — взгляд на мочевыделительную систему

В урографии пациенту вводят контрастное вещество, которое выделяется через почки. Серия рентгеновских снимков показывает функцию и форму почек, мочеточников и мочевого пузыря. Это помогает выявлять камни, сужения, опухоли и нарушения оттока мочи.

7. Сцинтиграфия — рентген и радиоизотопы

Хотя метод основан не на классическом рентгеновском излучении, его часто относят к радиологическим. Пациенту вводят микродозу радиоактивного препарата, который накапливается в определенных органах. Камера фиксирует излучение, и врач получает функциональную карту — отражение того, как работают органы и ткани на клеточном уровне, что особенно важно при ранней диагностике онкологических и метаболических заболеваний.

8. Флюороскопия — рентген в движении

Если классический снимок — это кадр, то флюороскопия — видео. Изображение органов показывается в реальном времени, позволяя наблюдать за движением пищи по пищеводу, сокращениями сердца или работой суставов. Метод часто применяют во время операций и диагностических процедур.

Насколько безопасна современная рентгенография

Рентгеновское излучение способно проходить сквозь ткани тела и показывать то, что скрыто от глаз. Но именно поэтому оно требует особой осторожности. В первые годы после открытия лучей восторг от новой технологии затмил здравый смысл. Медики и инженеры часами работали с катодными трубками без какой-либо защиты: проверяли силу излучения на себе, фиксировали снимки без экранов и свинцовых перегородок. Рентгеновские аппараты даже использовались в обувных магазинах, где покупатели могли рассматривать кости своих ног прямо сквозь ботинки, все это считалось забавным и безопасным.

Тогда еще никто не подозревал, что невидимые лучи могут обжигать кожу, разрушать ткани и вызывать серьезные болезни. Первые рентгенологи нередко становились первыми же жертвами своих экспериментов. Самый известный пример — Кларенс Дэлли (1865-1904), ассистент американского изобретателя Томаса Эдисона. Он десятки раз подвергал руки облучению, тестируя новые лампы и флуоресцентные экраны. Вскоре его кожа покрылась язвами, началась гангрена, и врачам пришлось ампутировать обе руки. Но эти процедуры не смогли остановить прогрессирование карциномы, и, несмотря на ампутацию рук, Далли умер от рака средостения в 1904 году, став первой официально зарегистрированной жертвой рентгеновского излучения.

Кабинет рентгенологической диагностики. Изображение: Агентство «Москва»

Его трагическая история стала поворотным моментом — именно после этого случая ученые впервые всерьез задумались о радиационной безопасности. С тех пор рентгенология изменилась до неузнаваемости: свинцовые экраны, дозиметрический контроль и строгие стандарты защиты. Сегодня каждая доза излучения учитывается, контролируется и строго дозируется. Любая процедура проводится только при реальной диагностической необходимости, а мощность и время облучения тщательно подбираются под конкретную задачу.

Современные аппараты используют цифровые детекторы, которые требуют в десятки раз меньше излучения, чем старые пленочные установки. Кроме того, для пациентов дополнительно разработаны специальные меры защиты:

свинцовые фартуки и воротники, закрывающие щитовидную железу, половые органы и другие чувствительные зоны; направленные пучки излучения, фокусирующие луч только на исследуемой области; автоматическое дозиметрическое регулирование, которое подбирает минимально необходимую мощность для конкретного снимка.

Также современные цифровые системы позволяют хранить изображения в электронных архивах, снижая потребность в повторных исследованиях.

Для врачей, которые работают с излучением каждый день, меры безопасности еще строже. Помещение рентген-кабинета устроено как защищенный бокс:

стены и двери облицованы свинцовыми плитами или баритовой штукатуркой; рабочее место врача находится за свинцовым стеклом, через которое он видит пациента; в обязательном порядке используется индивидуальный дозиметр, который постоянно измеряет накопленную дозу облучения.

Благодаря современным технологиям радиология становится не только точнее, но и безопаснее:

низкодозовые КТ позволяют проводить исследования даже детям и беременным женщинам, но по строгим показаниям; автоматическое ограничение поля облучения исключает воздействие на лишние области; ИИ-системы дозиметрического контроля прогнозируют и минимизируют нагрузку в режиме реального времени.

Так что предубеждения пациентов против рентгена не более чем пережитки прошлого. Рентген — важнейший диагностический инструмент, и при правильном использовании он несет не вред, а знание.

Изображение: Freepik

Ученые России — отечественной радиологии

Сегодня в нашей стране существует целый ряд научных коллективов и компаний, которые занимаются созданием оборудования и программного обеспечения для рентгенографии и компьютерной томографии. Эти разработки направлены на повышение четкости снимков, снижение лучевой нагрузки на пациента и автоматизацию анализа полученных данных.

Исследователи факультета наук о материалах Московского государственного университета им. Ломоносова разработали новый материал, который способен эффективно превращать рентгеновское излучение в видимый свет. Разработка позволит создавать гибкие, прочные сверхчувствительные экраны для медицинской диагностики, промышленного контроля и научной визуализации.

Материал основан на соединении меди и уротропина — простых и доступных веществ. Полученные наночастицы внедряются в полимерную основу, превращая ее в тонкий, прочный, светящийся под действием рентгена слой. Новый сцинтиллятор (прим. ред.: вещество, которое светится, когда на него попадает излучение, например, рентгеновские или гамма-лучи) показывает рекордную эффективность — до 98,5% — и устойчив к влаге, нагреву до 300 °C и высоким дозам излучения.

«Мы создали материал, который сочетает высокую светимость, гибкость и стабильность — именно то, что нужно для современных рентгеновских технологий», — рассказал научный сотрудник лаборатории новых материалов МГУ Сергей Фатеев.

По словам разработчиков, такие экраны смогут давать более четкие изображения и использоваться в легких переносных системах визуализации. Это шаг к созданию нового поколения рентгеновских приборов — безопасных, компактных и точных.

Авторство еще одной интересной разработки принадлежит научному коллективу Санкт-Петербургского университета «ЛЭТИ», который успешно завершил испытания нового портативного рентгеновского комплекса «Миран», предназначенного для быстрой диагностики травм в полевых условиях. Аппарат весит всего около 6 килограммов, обеспечивает низкую радиационную нагрузку и способен проводить полноценные исследования всех частей тела прямо на месте происшествия. Разработку уже сертифицировали, и ее производство начала московская компания «Диагностика-М», специализирующаяся на рентгеновском оборудовании. Впервые новинку представили на Невском радиологическом форуме-2025 в Санкт-Петербурге.

Портативный рентгеновский аппарат «Миран». Изображение: «Диагностика-М»

Развитие методов визуализации не ограничивается миниатюризацией аппаратов. Следующим шагом может стать повышение информативности самих снимков. Молодые ученые и студенты Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) работают над созданием пиксельного детектора PixelVision, который сможет улавливать отдельные фотоны рентгеновского излучения и измерять их энергию. Это позволит получать «цветные» рентгеновские снимки и точнее анализировать состав материалов и тканей. Обычный рентген показывает только разницу в плотности тканей — кости выглядят светлее, мышцы и органы темнее. PixelVision же сможет различать энергию фотонов, что откроет путь к спектральной, или цветной, визуализации, где каждый оттенок будет соответствовать определенному типу ткани или вещества.

Проект реализуется при поддержке «Росатома» в рамках технологического акселератора и станет первым подобным решением, разработанным в России.

Когда ИИ заменит врача-рентгенолога?

Искусственный интеллект демонстрирует значительный потенциал в радиологии, позволяя повысить скорость, точность и эффективность анализа рентгеновских снимков. Однако несмотря на эти впечатляющие результаты, полная замена врачей-радиологов искусственным интеллектом в обозримом будущем маловероятна. Технологии по-прежнему требуют человеческого контроля, сложной интерпретации данных и принятия клинических решений с учетом полного контекста состояния пациента.

Кроме кадровых вопросов, широкому внедрению ИИ препятствуют и технико-правовые барьеры. Среди ключевых из них — ограниченный объем и разнообразие данных для обучения моделей, сложности с адаптацией алгоритмов к разным группам пациентов, а также нерешенные вопросы юридической и этической ответственности за поставленные диагнозы.

Изображение: Freepik

Учитывая эти обстоятельства, наиболее реалистичным сценарием может стать не конкуренция, а синергия человека и машины. В этой модели сотрудничества ИИ берет на себя рутинные операции, такие как первичный скрининг или сортировка срочных случаев, а врач-радиолог остается ведущим экспертом, несущим ответственность за итоговое диагностическое решение.

Автор текста Анастасия Будаева

Изображение на обложке: Freepik

Создано при поддержке Минобрнауки РФ в рамках Десятилетия науки и технологий (ДНТ), объявленного Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 г. № 231.

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