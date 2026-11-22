55-летний израильтянин скончался на горнолыжном курорте во Франции
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В воскресенье, 22 ноября, на горнолыжном курорте Валь-Торанс во французских Альпах скончался 55-летний житель Израиля. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.
Как пишет 14-й телеканал, мужчину обнаружили без сознания на горнолыжной трассе Tête Ronde. Прибывшие на место спасатели установили, что у него остановилось сердце, и начали реанимационные мероприятия.
Несмотря на продолжительные попытки реанимации, спасти мужчину не удалось. Врач констатировал его смерть.
Родственники мужчины обратились в международный отдел организации ЗАКА, которая совместно с МИД Израиля и французскими властями занимается доставкой тела в Израиль для захоронения.