55-летний израильтянин скончался на горнолыжном курорте во Франции

В воскресенье, 22 ноября, на горнолыжном курорте Валь-Торанс во французских Альпах скончался 55-летний житель Израиля. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Как пишет 14-й телеканал, мужчину обнаружили без сознания на горнолыжной трассе Tête Ronde. Прибывшие на место спасатели установили, что у него остановилось сердце, и начали реанимационные мероприятия.

Несмотря на продолжительные попытки реанимации, спасти мужчину не удалось. Врач констатировал его смерть.

Родственники мужчины обратились в международный отдел организации ЗАКА, которая совместно с МИД Израиля и французскими властями занимается доставкой тела в Израиль для захоронения.