Полногеномное секвенирование и функциональный анализ позволили выявить причину болезни в ранее недиагностированных случаях наследственных заболеваний сетчатки

Наследственные заболевания сетчатки — это клинически и генетически гетерогенная группа заболеваний. К их развитию приводит большое количество вариантов в более чем 300 генах. Кроме того, заболевания могут проявляться в разном возрасте, и степень проявлений также различна: от легкого нарушения остроты зрения до полной его утраты.

Дегенеративные изменения сетчатки при наследственных заболеваниях затрагивают фоторецепторы или пигментный эпителий. Средняя распространенность наследственных заболеваний сетчатки в мире оценивается примерно в один случай на 3500 человек. Заболевание может наследоваться по аутосомно-доминантному, аутосомно-рецессивному, Х-сцепленному типам. На аутосомно-рецессивные формы приходится от 50% до 85% всех молекулярно подтвержденных диагнозов.

При этом типе наследования для развития болезни пациент должен получить обе копии с патогенным вариантом от обоих родителей. Подтверждение диагноза возможно только в том случае, если выявлены оба патогенных варианта. В рутинной практике назначается секвенирование генетической панели — определенного перечня генов, связь которых с заболеванием уже доказана. Нередко такие исследования выявляют вариант только на одной копии гена. В этих случаях диагноз остается без подтверждения и поиск молекулярной причины продолжается.

В Медико-генетическом научном центре имени академика Н. П. Бочкова оценили, как исследование полного генома может помочь в выявлении второго патогенного варианта и установлении молекулярной причины болезни. Специалисты впервые в России проанализировали полные геномы большой выборки пациентов с наследственными дистрофиями сетчатки. Результаты работы опубликованы в журнале «International Journal of molecular sciences».

В исследование включили 107 неродственных пациентов, у которых ранее были выявлены единичные патогенные варианты в одном из девяти распространенных генов аутосомно-рецессивных наследственных дистрофий сетчатки: ABCA4, USH2A, EYS, CRB1, RPE65, CNGB3, CNGA3, CEP290 и GUCY2D. Для всех пациентов провели полногеномное секвенирование. В результате второй вариант удалось выявить у 27 человек и тем самым подтвердить диагноз. Диагноз 16 пациентов диагноз был пересмотрен, поскольку были выявлены варианты в других генах.

Исследование также выявило ранее неописанные варианты нуклеотидной последовательности. Специалисты провели дополнительные научные эксперименты, чтобы проверить, являются ли они причиной болезни. Для этого использовали конструкции мини-генов.

Методика экспресии мини-генов представляет собой экспериментальный подход, при котором фрагмент гена с исследуемыми генетическими вариантами помещают в компактную генетическую конструкцию и используют ее для изучения сплайсинга в различных типах клеток. Сравнивая продукты сплайсинга нормальной и мутантной конструкции, можно определить, нарушают ли исследуемые варианты структуру гена, — отметил один из авторов исследования, заведующий лабораторией экспериментальной генной терапии наследственных болезней обмена веществ, к.м.н. Игорь Олегович Бычков.

Работа подтверждает диагностическую ценность полногеномного секвенирования как метода, позволяющего выявлять различные варианты, пропущенные при панельном секвенировании, а также изменения, которые требуют экспериментальной проверки. Однако авторы обращают внимание на то, что нужно учитывать ограничения метода и необходимость уточнения патогенности выявленных вариантов. При этом основная ценность работы заключается в выявлении и описании ранее неизвестных вариантов, а также в расширении известного спектра мутаций при редких наследственных заболеваниях в российской популяции.

Исследование достигло совей цели, поскольку среди обследованных пациентов мы нашли тех, у кого обнаружились вторые искомые варианты. Таким образом удалось установить молекулярную причину болезни. Наблюдаемая доля таких пациентов совпала с тем, что мы ожидали увидеть, исходя из того, насколько генетические варианты распространены в нашей популяции. Также мы обнаружили у части пациентов патогенные варианты в генах, ответственные за другие заболевания, которые также могут проявляться нарушениями зрения. У значительной части пациентов полногеномное исследование позволило найти варианты, значение которых сегодня неизвестно, и с ними еще проводятся дополнительные научные исследования, — отметила первый автор исследования, научный сотрудник лаборатории ДНК-диагностики, врач-лабораторный генетик лаборатория молекулярно-генетической диагностики № 1, к.м.н. Наталья Юрьевна Огородова.

Фото: Медико-генетический научный центр имени академика Н. П. Бочкова

Источник: Минобрнауки России