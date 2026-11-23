«Окно эффективности»: как ученые Томского госуниверситета улучшают свойства алюминиевых сплавов

Учёные Томского государственного университета определили оптимальное количество упрочняющих добавок для алюминиевых сплавов. Они выяснили, что существует окно эффективности, в котором частицы-упрочнители работают максимально полезно. Превышение или недостижение порога приводит к обратному эффекту — сплав теряет прочность и пластичность. Для сплава АК9 оптимальная доля фторида эрбия составляет 0,3% по массе, для АМг5 — 0,5% вольфрама. Результаты помогают точно дозировать дорогие компоненты и снижать себестоимость материалов без потери качества.

Классические методики получения высокопрочных алюминиевых сплавов предполагают использование легирующих компонентов — добавок в сплав, в том числе редкоземельных металлов. Например, сплавы со скандием широко применяются в авиации, так как обеспечивают очень высокую прочность. Однако скандий крайне дорогой металл, что существенно удорожает конечный материал.

Учёные ТГУ рассмотрели в качестве замены эрбий и вольфрам. В первый сплав, АК9 (силумин), добавили твёрдые частицы-упрочнителя фторида эрбия (ErF₃), а во второй, АМг5 (алюминиево-магниевый), — вольфрам (W) в виде соединения Al₁₂W. Так исследователи обнаружили, что для сплава АК9 верхняя граница окна эффективности — 0,3% по массе ErF₃, в то время как для сплава АМг5 верхняя граница — 0,5% по массе W.

Мы выяснили, при каких условиях и при какой концентрации частицы будут работать, — пояснил старший научный сотрудник лаборатории нанотехнологий металлургии физико-технического факультета (ФТФ) ТГУ Антон Хрусталёв. — Если их слишком мало — улучшения не происходит. Если попасть в окно — материал становится прочным и пластичным. А когда мы переваливаем предел, свойства начинают ухудшаться, причём кратно — материал может стать даже хуже, чем исходный: хрупким, неоднородным, с большим количеством дефектов. Поэтому наша задача — найти эту оптимальную концентрацию, которая поможет сплаву быть качественным.

По его словам, находка позволяет точно дозировать дорогие добавки, экономя на компонентах и при этом сохраняя прочность материалов. Накопление экспериментальных данных позволит в будущем унифицировать подход.

В перспективе результаты помогут рассчитывать концентрацию упрочняющих частиц для получения алюминиевых сплавов с заданными свойствами. Промышленно такие материалы пока используются ограниченно, так как прогнозировать их свойства сложно, однако потенциал велик.

Напомним, что учёные ТГУ первыми в мире предложили способ упрочнения алюминиевых сплавов с помощью наночастиц, обработанных ударной волной. Это позволило повысить прочность материалов на 30% без увеличения массы. Работа велась в рамках международного проекта ExoMet (2012–2016), в котором ТГУ стал единственным российским вузом среди 30 организаций из 12 стран. Проект реализовывался при поддержке Европейского космического агентства в рамках 7-й Рамочной программы Евросоюза.

Ключевую задачу по улучшению характеристик материала и снижению его веса при сохранении экономической выгодности производства продолжает реализовывать Научный центр мирового уровня (НЦМУ) «Новые материалы специального назначения». Центр был создан в мае 2025 года при Томском госуниверситета в рамках нацпроекта «Новые материалы и химия». Руководство НЦМУ осуществляет директор Центра управления научно-технологическими и инновационными проектами ТГУ, доктор физико-математических наук, профессор Александр Ворожцов.

Такие исследования имеют большое значение для России, поскольку развитие собственных технологий новых материалов — важная часть технологического суверенитета страны. Ученые физико-технического факультета и НЦМУ ищут решения, которые позволяют создавать более прочные и легкие материалы, одновременно снижая стоимость их производства. Это формирует основу для развития отечественной промышленности и появления новых конкурентоспособных технологий, — прокомментировал Александр Ворожцов.

Исследование проводится при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (соглашение № 075-15-2025-607от 01.07.2025) и Научного центра мирового уровня (НЦМУ) «Новые материалы специального назначения», координатором которого выступает ТГУ. Статья опубликована в «Вестнике Томского госуниверситета. Математика и механика: научный журнал».

Фото: ТГУ

Источник: Минобрнауки России