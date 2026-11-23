В России запатентовали устройство для очистки подземных вод от нефтепродуктов

Учёные Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) совместно с индустриальными партнёрами запатентовали устройство для очистки подземных вод от нефтепродуктов. Оно подаёт кислород, стимулируя работу бактерий, которые разрушают углеводороды. Эффективность технологии для очистки грунтов исследователи проверили в лабораторном эксперименте с загрязнённым мазутом песком Черноморского побережья — уровень загрязнения снизился на 22%.

В основе метода — стимуляция жизнедеятельности аборигенных микроорганизмов (нефтедеструкторов) — групп бактерий, естественно присутствующих в водной среде и способных окислять нефтепродукты.

Авторы изобретения — заместитель директора по научно-исследовательской работе Естественнонаучного института ПГНИУ Николай Максимович, ведущий сотрудник Лаборатории геологии техногенных процессов Вадим Хмурчик, сотрудники Лаборатории неразрушающего контроля Алексей Барышников и Геннадий Роговский. Правообладателями патента являются ПГНИУ, ООО «Лаборатория неразрушающего контроля» и ООО «Малое инновационное предприятие „ГеоИнновация Плюс“».

Стимуляция происходит при помощи кислорода. Для этого специальное устройство — многоканальный скважинный инъектор — устанавливают в скважине на необходимой глубине и через диффузионную силиконовую трубку подают в воду кислород.

Подача кислорода в подземные воды или грунт поддерживает аэробные условия и усиливает активность местных нефтедеструкторов. Потребляя кислород, бактерии способны окислять больше углеводородов и постепенно превращать нефтепродукты в углекислый газ и воду. Для усиления эффекта мы используем биопрепарат на основе аборигенной микрофлоры, который вносим в подземные воды, — объясняет заместитель директора по научно-исследовательской работе Естественнонаучного института ПГНИУ Николай Максимович.

Эффективность технологии учёные проверили и на образцах загрязненного мазутом песчаного грунта. Образцы загрязнённого песка и морской воды предоставил оперативный штаб по взаимодействию с научными организациями, организованный Кубанским научным фондом при содействии МЧС России. Сотрудники лаборатории геологии техногенных процессов ПГНИУ создали экспериментальную установку, и в ходе лабораторного эксперимента загрязнение образцов грунта за три месяца снизилось на 22%.

Особенность российской разработки — возможность контролировать условия очистки in situ, на месте. В отличие от аналогов, пермская конструкция позволяет размещать измерительные датчики внутри устройства, подающего кислород. При испытаниях датчик непрерывно измерял содержание растворённого кислорода и температуру воды, а данные передавались на сервер. Эта информация помогает регулировать подачу кислорода с учётом условий в рабочей зоне. До конца года авторы патента планируют заключить лицензионный договор с одной из компаний. Техническое решение защищено российским патентом № 2868218.

Фото: ПГНИУ

Источник: Минобрнауки России