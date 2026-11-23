ВСУ — ночью перехвачен 134 БПЛА. МО РФ — сбиты 192 беспилотника, атакованы НПЗ

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 23 ноября 2026 года российские военные выпустили по Украине 153 ударных БПЛА (из них – 60 реактивные). Украинские ПВО заявляют о перехвате 134 беспилотника (в том числе 42 реактивных), запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 11 локациях и падения обломков в 7 локациях. Причинен ущерб. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 23 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 192 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Кировской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Пермского края, Республики Татарстан, Республики Башкортостан и Крыма. Атакованы НПЗ в Перми, Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области, нефтеперекачивающая станция «Калейкино» в Татарстане. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки с применением ракет и БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.