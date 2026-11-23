Французская Naval Group представила концепт военного корабля SCX 26 с лазером, рельсотроном и БПЛА

Крупнейшая французская судостроительная компания Naval Group представила концепт военного корабля SCX 26, который должен быть реализован в 2040-е годы.

Его особенностями станут необычная двойная надстройка и система высокотехнологичного энергетического оружия, что позволит Франции принимать участие в морских сражениях будущего.

Концепция SCX 26 представляет собой судно водоизмещением 8000 – 10000 тонн, оснащенное оружием с уникальными по мощности характеристиками. Этот корабль – одновременно боевая платформа и центр боевого управления и контроля для координации действий сложных сетей пилотируемых и беспилотных платформ.

Длина SCX 26 – 170 м, максимальная скорость – 56 км/ч, дальность действия – около 15000 км, экипаж – 150 человек плюс 100 операторов дронов. Из вооружения на SCX 26 будет развернуто до 128 вертикальны пусковых установок (VLS) в носовой и кормовой частях для систем ПВО, противокорабельных, противолодочных ракет и гиперзвуковых ракет для ударов по наземным целям.

В дополнение к этому планируется установка лазера мощностью 100 кВт для ближней обороны, а также рельсотрона и вспомогательной артиллерии кругового обстрела с дистанционным управлением, в том числе малозаметной 57-мм пушки.

В средней части корабля предусмотрено пространство для установки модулей, а в кормовой части вместительный ангар для хранения, обслуживания, запуска и приема различных типов дронов.

Главная особенность SCX 26 – наличие двух приподнятых стелс-надстроек, каждая со своим мостиком и системой мачт, где будут установлены антенны и датчики. Разнесенная конфигурация систем электроники и связи обеспечит улучшенный обзор территории противника и минимизирует взаимные помехи.Источник — Naval Group