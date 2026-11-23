Найден способ повысить энергоэффективность магнитной памяти с помощью теллурида вольфрама

Учёные Дальневосточного федерального университета совместно с коллегами из Даляньского технологического университета (Китай) исследовали способ повышения эффективности материалов, используемых при разработке магнитной памяти нового поколения. Они установили, что добавление тонкой плёнки аморфного теллурида вольфрама позволяет повысить эффективность переключения магнитного состояния на 40% и снизить необходимый для этого критический ток.

Исследование посвящено развитию спинтроники — направления электроники, в котором для передачи и обработки информации используется не только электрический заряд электронов, но и их спин, то есть собственный магнитный момент. Такой подход открывает возможности для создания устройств хранения информации, способных работать быстрее и потреблять меньше энергии.

Одна из ключевых задач в этой области — научиться управлять магнитным состоянием материалов с помощью электрического тока. Для этого учёные разрабатывают многослойные структуры из тонких плёнок различных материалов, толщина которых может составлять всего несколько атомных слоёв.

Для экспериментов исследователи создали несколько серий многослойных структур на основе платины, кобальта и оксида магния. В часть образцов дополнительно включили семинанометровую плёнку аморфного теллурида вольфрама. Затем специалисты сравнили магнитные характеристики структур с дополнительным слоем и без него. Для анализа использовали рентгеновские методы, а также исследовали структуру плёнок и их магнитные свойства.

Одним из главных результатов стало повышение эффективности управления магнитным состоянием материала на 40%. В частности, при толщине платинового слоя 4 нанометра добавление теллурида вольфрама позволило снизить критический ток, необходимый для переключения магнитного состояния, с 28 до 20 миллиампер. Это означает, что для выполнения одной и той же операции требуется меньший ток, а значит, снижается энергопотребление устройства.

Кроме того, учёные обнаружили изменения взаимодействия Дзялошинского — Мория — физического эффекта, который влияет на формирование особых магнитных структур, в том числе скирмионов. Это устойчивые вихреподобные конфигурации магнитных моментов, которые рассматриваются как перспективная основа для создания компактных устройств хранения и обработки информации. В исследованной структуре величина этого взаимодействия достигла 3,36 эрг/см² — на 12% больше, чем в аналогичном образце без теллурида вольфрама.

Результаты исследования также показали, что свойства многослойных структур зависят от толщины отдельных плёнок и характеристик поверхности, на которую они наносятся. Добавление теллурида вольфрама влияет на формирование кристаллической структуры платины и качество границ между слоями. В сочетании с выраженными спин-орбитальными свойствами материала это позволяет улучшать магнитные характеристики всей системы.

«Одно из преимуществ аморфного теллурида вольфрама — возможность его получения методом магнетронного распыления. Эта технология совместима с планарными процессами, которые уже применяются в современной микроэлектронике для создания тонких покрытий и многослойных структур. Это делает материал интересным не только с точки зрения фундаментальных исследований, но и с позиции его дальнейшего практического использования.

При этом важно учитывать взаимодействие всех компонентов структуры. Теллурид вольфрама обладает выраженными спин-орбитальными свойствами и способствует генерации спинового тока, а платина, в свою очередь, обеспечивает необходимую магнитную анизотропию кобальта. Поэтому для улучшения характеристик таких материалов важно найти оптимальное сочетание их толщины, структуры и физических свойств, — отмечает один из авторов исследования, кандидат физико-математических наук, старший преподаватель департамента общей и экспериментальной физики ДВФУ Алексей Козлов.

Полученные результаты могут быть использованы при разработке энергоэффективных устройств спинтроники, в том числе магнитной памяти нового поколения. Работа выполнена в рамках российско-китайского проекта Российского научного фонда № 23-42-00076 «Управление спин-орбитальным крутящим моментом и перемагничиванием в магнитных гетероструктурах на основе топологических материалов и их приложение» .

Отметим, все научные открытия в ДВФУ возможны благодаря постоянно развивающейся современной образовательной и жилой инфраструктуре. В 2024 году по отдельному поручению Президента России Владимира Путина Дальневосточный федеральный университет вошел в программу строительства кампусов мирового уровня в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Вторая очередь кампуса ДВФУ будет включать новые общежития на 4000 человек. К 2030 году в стране появятся 25 новых кампусов университетов. Работу по данному направлению ведут Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России.

Результаты работы опубликованы в научном журнале Advanced Quantum Technologies .

Фото: Дальневосточный федеральный университет

Источник: Минобрнауки России