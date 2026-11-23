Леворадикальный активист Андрей Хржановский отправился из Израиля в Париж, где «получил порцию газа»

Российский левый активист Андрей Хржановский, имеющий израильское гражданство и известный как Андрей Х, находится в Париже, где освещает акции протеста французских школьников и студентов. В опубликованном 22 ноября видеоролике он сообщил, что подвергся воздействию слезоточивого газа, примененного французской полицией.

«Мне запрещено находиться на Западном берегу, поэтому на этот раз я получаю порцию слезоточивого газа в Париже, вместе с Front Social Antifasciste», – написал Хржановский в Facebook.

В своей публикации активист рассказывает о протестном движении во Франции, которое, по его словам, началось с блокирования школ в заморских территориях Майотта и Французская Гвиана, а затем распространилось на континентальную часть страны. Причинами выступлений стали недостаточное финансирование образования, неудовлетворительные условия обучения и система приема в университеты.

Хржановский отмечает, что к школьникам и студентам присоединились профсоюзы и другие общественные движения, выступающие против роста стоимости жизни, полицейского насилия и авторитаризма. По его словам, участники протестов поддерживают различные международные политические кампании, в том числе пропалестинское движение. Сам Хржановский характеризует действия Израиля в отношении палестинцев как «геноцид» и «апартеид».

Протесты школьников и студентов продолжаются во Франции с сентября. Они сопровождаются блокированием учебных заведений и столкновениями с полицией. Как отмечает Amnesty International, французские правоохранительные органы применяли против демонстрантов слезоточивый газ и другие средства принуждения.

При этом власти Франции объясняют ограничения на проведение отдельных акций необходимостью предотвращения насилия и беспорядков. В ноябре полиция Парижа вводила временные запреты на несанкционированные собрания вблизи ряда школ и университетов.

Как сообщал Newsru.co.il, 16 ноября стало известно, что министр по делам диаспоры и борьбы с антисемитизмом Амихай Шикли обратился к главе МВД Гидеону Саару с требованием инициировать процедуру лишения Хржановского израильского гражданства. Шикли обвиняет активиста в систематической кампании по дискредитации Израиля и военнослужащих ЦАХАЛа. По оценкам юристов, перспективы лишения гражданства Израиля на основании подобной деятельности крайне сомнительны. Офис Саара обращение Шикли не комментировал.

28 октября Хржановский был задержан израильской полицией по подозрению в причастности к инциденту с применением насилия в Иудее и Самарии. Ему запретили посещать этот район до 1 января 2027 года.

Хржановский репатриировался из РФ после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Он является сыном режиссера Ильи Хржановского и внуком мультипликатора Андрея Хржановского. В сентябре 2025 года Newsru.co.il опубликовал подробное интервью с активистом, посвященное его политическим взглядам и деятельности в Израиле.