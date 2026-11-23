Россиян обязали согласовывать с Минцифры все промпты, отправляемые западным чат-ботам

Министр цифрового развития России Максут Шадаев подписал указ «О порядке коммуникации граждан с искусственным интеллектом, разработанным в недружественных странах».

Согласно документу, теперь россияне обязаны через «Госуслуги» уведомлять Минцифры обо всех промптах, которые они отправляют в западные чат-боты.

«Мера продиктована исключительно заботой о простых людях, которые по малолетству или незнанию могут отправить на Запад лишнее. В этом случае мы сможем наставить человека на путь истинный», – сказал Шадаев.

За нарушение новых правил гражданам грозит штраф от 15 до 30 тысяч рублей и конфискация устройства, с помощью которого осуществлялся диалог с зарубежным ресурсом.

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