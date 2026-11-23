Ученые предложили новый подход к оценке материалов для создания толерантного ядерного топлива

Физики Инженерной школы ядерных технологий ТПУ разработали новый подход к оценке конструкционных материалов, которые используются в качестве оболочек тепловыделяющих элементов в активной зоне реакторов. Полученные данные могут лечь в основу разработки методических рекомендаций для оценки свойств материалов для атомной промышленности и совершенствования требований к материалам ядерного топлива нового поколения.

Один из ключевых векторов современных международных исследований в сфере ядерной энергетики — создание так называемого толерантного ядерного топлива. Оно должно сохранять устойчивость даже в критических условиях, например, в случае аварии с потерей теплоносителя.

В России в качестве конструкционного материала широко применяют циркониевый сплав Э110, из которого изготавливают дистанционирующие решетки и оболочки тепловыделяющих элементов. Сплав обладает низким сечением захвата тепловых нейтронов и высокой коррозионной стойкостью при рабочих температурах активных зон реакторов с водой под давлением. Одним из наиболее эффективных способов защиты этого материала от воздействия водорода является нанесение защитных покрытий, например, на основе хрома, которые ранее уже показали свою эффективность.

В уже существующих исследованиях оценка защитных свойств покрытий чаще всего ограничивается анализом ex situ — после воздействия агрессивных сред. При этом процессы, происходящие непосредственно во время такого воздействия, остаются недостаточно изученными. Для решения этой задачи мы разработали подход, сочетающий позитронную аннигиляционную спектрометрию и рентгеновскую дифракцию in situ, позволяющий исследовать эволюцию дефектной структуры и фазовые превращения непосредственно в процессе наводороживания как при рабочих, так и при повышенных температурах, — рассказывает профессор отделения экспериментальной физики ТПУ Роман Лаптев.

Хромовое покрытие было нанесено на образцы циркониевого сплава методом магнетронного распыления на специальной установке, разработанной в Томском политехе. Затем образцы подвергли гидрированию при начальном давлении водорода две атмосферы и в диапазоне температур 350-550 °C.

Установлено, что нанесение хромового покрытия на циркониевый сплав значительно снижает скорость сорбции водорода. В среднем скорость уменьшается примерно в 50 раз при 350 °C, в 35 раз — при 450 °C и в 30 раз — при 550 °C, а абсолютная концентрация водорода после газофазного гидрирования снижается в 272, 154 и примерно в 5 раз при 350 °C, 450 °C и 550 °C соответственно по сравнению со сплавом без покрытия.

Барьерные свойства хромового покрытия сдерживают образование гидридов. При 350 и 450 °C структурные изменения связаны преимущественно с образованием, миграцией и стабилизацией дефектов, вызванных водородом. Это объясняется ограничением поступления водорода через покрытие и его последующим перераспределением внутри материала. При 550 °C защитное действие покрытия ослабевает, однако оно по-прежнему значительно снижает поглощение водорода.

Исследование не просто подтверждает эффективность хромовых защитных покрытий. Разработанный метод оценки свойств конструкционных материалов в условиях гидрирования можно использовать как базу для разработки методических рекомендаций для масштабных и комплексных исследований материалов для атомной энергетики. В конечном итоге это позволит совершенствовать требования к защитным покрытиям и материалам оболочек ядерного топлива нового поколения, — резюмирует профессор отделения экспериментальной физики Инженерной школы ядерных технологий ТПУ Виктор Кудияров.

Исследование поддержано госзаданием «Наука» (№ FSWW-2026-0044). Результаты работы опубликованы в Journal of Nuclear Materials.

Фото: ТПУ

Источник: Минобрнауки России