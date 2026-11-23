В Корнелльском университете разработали несколько тканей, способных менять свою форму

Ученые из Корнелльского университета разработали несколько видов тканей, способных менять свою форму. Их нити сделаны из морских водорослей, панцирей креветок и желатина и способны набухать, растягиваться или растворяться при контакте с водой. Их работа стала основой для коллекции тканых материалов AquaWeave, превращающихся в трубки, клапаны и купола. Эти материалы открывают новые возможности для создания носимой электроники и человеко-компьютерных интерфейсов, включая устройства, способные менять форму для разных задач.

Идея началась с того, что разработчики заметили в экспериментальных нитях то, что поначалу выглядело изъянами, но оказалось полезными свойствами. Нить из водорослей набухает при контакте с жидкостью, нить из панцирей креветок растягивается в кислой среде, а желатиновая полностью растворяется. Затем команда изучила, как разные узоры плетения используют эти свойства, чтобы спроектировать текстиль, меняющий форму по-разному.

Чтобы воплотить концепцию, команда сотрудничала с опытными ткачами на компьютеризированном станке TC2. Один ткач создал рубчатую текстуру за счет набухания водорослевой нити, другой — ткань, сворачивающуюся узором. Позже команда обратилась к многовековой технике испанского кружева, чтобы разработать WovenProbe — устройство вроде повязки, отслеживающее движения руки: 7 крошечных плат соединены более чем тремя десятками проводов, вплетенных в ткань. Метод создает ткань с отверстиями вокруг суставов пальцев и позволяет свободно двигать рукой.

Лаборатория также выпустила SkinLink — модульный набор, позволяющий за минуты собирать носимые на коже электронные устройства: они могут замечать падения, улучшать осанку или подсвечивать лицо в темноте.Источник — Cornell